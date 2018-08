Utečencov necháva Maďarsko hladovať, aby sa vrátili

Mimovládkam komplikuje prácu nový zákon.

22. aug 2018 o 18:10 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Dvadsať mesiacov čakala päťčlenná afganská rodina v srbskom utečeneckom tábore na to, či ich pustia do Maďarska. V tábore zažili útoky aj obťažovanie, chceli preto prejsť do ďalšej krajiny.

Cez hranice v obci Röszke ich pustili 10. júla a do mesiaca rozhodli, že nárok na azyl nemajú a musia sa vrátiť do Srbska. Kým ich tam deportovali, strávili niekoľko dní v tranzitnej zóne – v oplotenom areáli na hranici, z ktorého sa nedá odísť. Stravu však dostali len deti a dojčiaca matka.

Rodine pritom zakázali, aby sa o jedlo delili so svojím otcom.

Maďarský helsinský výbor aj organizácia Human Rights Watch hovoria o viacerých prípadoch, keď sa vláda snaží vyhladovať žiadateľov o azyl v tranzitnej zóne. Cieľom je podľa nich to, aby migranti svoju žiadosť vzdali a vrátili sa do Srbska.

Nedovolia im ani chlieb

Pár mesiacov po tom, čo Fidesz Viktora Orbána vyhral voľby, sprísnila maďarská vláda migračné zákony a ľudia, ktorí do krajiny prichádzajú z bezpečnej krajiny (kam patrí aj Srbsko), azyl nedostanú.

Najnovším krokom maďarskej vlády je odopretie jedla neúspešným žiadateľom o azyl v tranzitnej zóne ešte pred tým, ako ich presídlia späť do inej krajiny.

Keď sa o týchto prípadoch dozvedel maďarský pastor Gábor Iványi, vyzval ľudí, aby mu priniesli jedlo, ktoré odovzdá migrantom. Do tranzitnej zóny ho však s balíčkom s pečivom, jablkami a konzervami ani po niekoľkých hodinách nepustili, informuje web 444.hu.