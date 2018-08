Člen hnutia ANO navrhol Babiša na vyznamenanie za boj proti korupcii

Babiš návrh považuje za nevhodný a vyznamenanie by neprijal.

22. aug 2018 o 17:07 TASR

PRAHA. Člen českého politického hnutia ANO Václav Makrlík navrhol predsedu ANO a premiéra Andreja Babiša na štátne vyznamenanie za boj proti korupcii a rozkrádaniu štátneho majetku.

Makrlíkov návrh podporila okresná organizácia ANO v meste Písek. Babiš to považuje za nevhodné a vyznamenanie by neprijal.

Informoval o tom v stredu spravodajský portál iDNES.cz.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Babiš: Návrh považujem za nevhodný

List adresovaný kancelárii českého prezidenta sa objavil na stránkach hnutia ANO.

"Využívam týmto svoje občianske právo a dovoľujem si Vám navrhnúť a odporučiť, aby ste pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky udelil pánovi Andrejovi Babišovi, predsedovi vlády Českej republiky, príslušné štátne vyznamenanie," píše sa v liste.

Podľa jeho autora si Babiš zaslúži ocenenie za celoživotný boj proti rozkrádaniu štátneho majetku a s tým spojenou korupciou, ako aj za vnútroštátnu politickú stabilizáciu.

Marklík ďalej uviedol, že svoj návrh prezentoval na sneme okresnej organizácie hnutia ANO Písek a prítomní členovia ho podporili jednomyseľne.

"Myslím si, že je to nevhodné a určite by som to odmietol," odpovedal Babiš na otázku iDNES.cz, čo si o návrhu myslí.

Návrhy predložili aj Senát a Poslanecká snemovňa

Makrlík pre iDNES.cz povedal, že svoj návrh myslí vážne.

"Ten človek toho urobil pre túto krajinu toľko, ako neurobil nikto z tých krikľúňov, čo včera pokrikovali pri Českom rozhlase. Urobil toho toľko v ekonomickej sfére aj v politickej sfére aj pre stabilizáciu štátu," zhrnul Makrlík.

Hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček odkázal, že akékoľvek otázky médií na štátne vyznamenania nebude až do 28. októbra komentovať.

Český prezident Miloš Zeman udelí každoročne pri príležitosti štátneho sviatku dňa 28. októbra niekoľko desiatok vyznamenaní. Tento rok mu ľudia do konca júla poslali 214 návrhov. Návrhy predložili aj Senát a Poslanecká snemovňa.

Koho a akým ocenením sa prezident rozhodne vyznamenať, záleží iba na ňom. Prezidentská kancelária návrhy tradične nekomentuje.