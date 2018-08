Briti špehovali Komisiu? V hlavnom meste špiónov nič nové

Predpokladajú, že ich sledujú všade.

21. aug 2018 o 16:28 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Keď sa európski predstavitelia zodpovední za vyjednávanie s Britániou dostali začiatkom júla k odhadu dosahu brexitu na ekonomiku, vedeli, že to prichádza v citlivom čase.

Na druhý deň mala britská premiérka Theresa Mayová predstaviť svoju víziu vzťahov po odchode Britov z Európskej únie a prezentácia v ich rukách naznačovala, že pre britskú ekonomiku to nedopadne dobre.

Už o pár hodín najvyšší britskí predstavitelia lobovali v Európskej komisii za to, aby sa odhad nezverejnil. Poškodilo by to totiž pozíciu premiérky, ktorá mala aj medzi vlastnými ministrami odporcov svojho návrhu zostať v spoločnom trhu pri tovaroch, no odísť v iných oblastiach.

Komisia nakoniec odhad nezverejnila, no fakt, že Briti o ňom vedeli hneď po neverejnom stretnutí európskych vyjednávačov, vyvoláva obavy, že Londýn nasadil v Bruseli svojich špiónov priamo v Komisii.

Podľa britského denníka The Telegraph o britskom špiónovi hovorila na zasadnutí Európskej komisie aj zástupkyňa hlavného európskeho vyjednávača Sabine Weyandová. Komisia to teraz nekomentuje.