Trump dáva zlý príklad správania sa k médiám, upozornil komisár OSN

OSN bez zmeny sa môže zrútiť, päť krajín má príliš veľkú moc, upozornil Husajn.

20. aug 2018 o 22:27 TASR

ŽENEVA. Americký prezident Donald Trump nesie "veľkú zodpovednosť" za to, akým spôsobom sú vnímané médiá, a jeho vyhlásenia by mohli vyvolať efekt, ktorý by mohol ublížiť novinárom v iných krajinách.

V pondelok to na pôde OSN v Ženeve vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn.

Viac ako 350 amerických novín zverejnilo uplynulý štvrtok úvodníky, v ktorých vyjadrili nesúhlas s útokmi prezidenta Trumpa na slobodu tlače.

Trump ako zlý príklad pre ďalších

Trump často označuje články, ktoré ho kritizujú, za "falošné správy" a médiá za nepriateľov ľudu.

"Označovanie médií takýmto spôsobom je znepokojujúce," povedal jordánsky princ a diplomat v rozsiahlom rozhovore pre agentúry Reuters, AP a AFP iba niekoľko dní pred skončením svojho funkčného obdobia.

"Prezident by si mal byť vedomý toho, že na jeho pleciach leží veľká zodpovednosť, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sú vykresľované médiá. Pretože toto má aj demonštratívny efekt - to isté budú potom robiť aj iní vodcovia v autoritárskom prostredí," uviedol Husajn.

"Videli sme, ako napodobňujú prezidenta Trumpa, takže to, čo už teraz môže byť zložitou situáciou v iných krajinách, sa teraz pre fungovanie médií a prácu novinárov stane ešte ťažším, aby odhaľovali príbehy, aby právnici mohli robiť svoju prácu a aby obhajcovia ľudských práv mohli robiť svoju prácu," upozornil Zajd Raad Husajn.

Trumpove vyhlásenia odzrkadľujú názor mnohých konzervatívcov, podľa ktorých mnohé médiá prekrúcajú, vytvárajú alebo vynechávajú fakty z dôvodu zaujatosti voči nim.

Republikánsky prezident povedal, že princípy slobody tlače podporuje, ale veľa z toho, čo médiá uverejňujú, označuje za "falošné správy", dodal Reuters.

OSN bez zmeny sa môže zrútiť

Zajd Raad Husajn ďalej uviedol, že päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN má v rámci OSN príliš veľké právomoci.

Husajn dodal, že táto svetová organizácia sa bez zmeny môže "zrútiť".

Husajn sa podľa agentúry AP zmienil o "pocite" niektorých členských štátov, že "pentarchia" Británie, Číny, Francúzska, Ruska a Spojených štátov má príliš veľký vplyv na fungovanie organizácie.

Jordánsky princ a diplomat, ktorý sa neuchádzal o ďalšie štvrťročné funkčné obdobie na poste komisára, 31. augusta odovzdá mandát svojej nástupkyni, bývalej prezidentke Čile Michelle Bacheletovej.

Ako dodala AP, citované Zajdove vyhlásenia sú príkladom jeho predchádzajúcej výzvy na reformu svetovej organizácie, ktorá čelí problémom, akými sú ničivá sedem a pol rokov trvajúca vojna v Sýrii či rastúci nacionalizmus.