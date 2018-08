Prežila desať hodín v Jadrane: Pomohla mi joga aj spievanie

Britka, ktorá spadla z výletnej lode, mala šťastie.

20. aug 2018 o 13:40 Lukáš Onderčanin

PULA, BRATISLAVA. Výletná loď Norwegian Star sa práve stáčala smerom k talianskym Benátkam, keď 46-ročná Britka Kay Longstaffová spadla zo zadnej časti do mora.

Bolo to v sobotu tesne pred polnocou, asi sto kilometrov od chorvátskeho pobrežia.

Záchranári ju vo vodách Jadranského mora našli pred desiatou ráno. „Mám veľké šťastie, že som na žive...“ povedala podľa denníka Guardian.

Odborníci potvrdzujú, že jej pomohla aj súhra náhod. V iných podmienkach by prežiť nemusela.

Teplá voda bez vĺn

To, že Longstaffová spadla do pomerne pokojného a teplého mora, je pravdepodobne hlavný faktor toho, že prežila. More bolo v tú noc pokojné a tak ju prúdy ani vlny neodniesli ďaleko – záchranári ju našli asi 1,3 kilometra od miesta, kde do vody spadla.

“ Povedala, že fakt, že cvičí jogu jej pomohol, keďže bola fit. Tiež hovorila, že si spievala, aby cez noc v mori necítila chlad. „ záchranár

Záchranári zistili jej polohu vďaka kamerovému záznamu, na ktorom žena spadla z lode.

„Pretože vedeli čas, boli schopní zistiť presnú polohu lode,“ povedal pre denník The Sun hovorca chorvátskeho ministerstva pre námorné otázky David Radas.

Vďaka podmienkam na mori dokázala žena plávať. „Vlny ju počas celej doby nehádzali. Ak by to tak bolo, určite by sa utopila,“ hovorí pre BBC profesor Mike Tipton, odborník na prežitie v extrémnom prostredí. Ďalším dôležitým aspektom bola teplota vody – tá sa pohybovala okolo 28 až 29 stupňov Celzia.

Ak by voda bola studená, žena by tiež mohla utrpieť šok, čo by jej mohlo skomplikovať dýchanie.

Vo vode s teplotou 5 stupňov dokáže človek prežiť asi hodinu, v 10-stupňovej vode asi dve hodiny, v 15-stupňovej šesť hodín a pri teplote nad 20 stupňov to môže byť aj viac ako 25 hodín, pripomína BBC.

Pomohol aj tuk

Dôležité je však aj to, v akej fyzickej kondícii je osoba, ktorá padla do mora. Záchranárom to povedala aj samotná Longstaffová.

„Povedala, že fakt, že cvičí jogu jej pomohol, keďže bola fit. Tiež hovorila, že si spievala, aby cez noc v mori necítila chlad,“ povedal podľa denníka Sun jeden zo záchranárov.

V jej prospech tiež mohlo hrať to, že ženy majú väčšinou vyšší podiel telesného tuku ako muži.

„Majú viac podkožného tuku a to znamená, že ich vo vode viac nadnáša, pretože nadnášanie vzniká primárne vďaka vzduchu a tuku v tele,“ hovorí Tipton pre BBC. Vzduch sa tiež zachytáva v oblečení.

Longstaffová pritom zďaleka nie je rekordmankou v prežití na mori. V roku 2013 50-ročný muž z Južnej Afriky spadol do mora z lode, keď mu prišlo zle. Našli ho až o 29 hodín neskôr.

V roku 2013 tiež našli na Marshallových ostrovoch Mexičana, ktorý bol stratený na mori až 438 dní. Rybár však prežil na malej rybárskej bárke.