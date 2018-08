Slovenský horský nosič prekonal rekord, na český vrch vyniesol vyše 165 kíl

Vladimír Hyžnay pokoril 70-ročný rekord.

19. aug 2018 o 8:49 TASR

PRAHA. Slovenskému horskému nosičovi Vladimírovi Hyžnayovi sa v Česku podarilo pokoriť 70-ročný rekord - na vrchol Sněžky za viac než dve hodiny v sobotu vyniesol náklad s váhou 165,5 kilogramov.

Informuje o tom spravodajský server iDNES.cz.

Prekonal rekord

O prekonanie rekordu a vystúpenie na vrchol Sněžky od poľského Slezského domu na počesť horských nosičov sa okrem Hyžnaya zo Slovenska pokúsila aj dvojica Čechov, Zdeněk Pácha z Frýdku-Místku a Milan Marhan z Prahy.

Rodák zo Slovenska, ktorý sa na svoju cestu vydal po 10.30 h predpoludním, mal na chrbte niekoľko balíkov vody s obsahom 0,75 litra s celkovou váhou 165,5 kilogramov.

S touto záťažou tak pokoril 70-ročný rekord Roberta Hofera, ktorý v roku 1948 na vrchol Sněžky vyniesol 160-kilogramovú oceľovú rúru pre tamojšiu meteorologickú stanicu, píše server.

Na zhruba dvojkilometrovú cestu po jubilejnej trase sa Slovák vybral vo veľmi dobrej, aj keď skeptickej nálade. "Tipoval som, že pôjdem štyri hodiny, a som tu oveľa skôr," uviedol po výstupe Hyžnay.

Kráčal viac ako dve hodiny

Jeho výstup trval iba niečo vyše dvoch hodín aj napriek tomu, že musel čeliť nepríjemným prekážkam v podobe prechádzajúcich áut či kamenistej a strmej cesty.

"Vlani v októbri som sa na Zámkovského chatu vo Vysokých Tatrách snažil vyniesť 176 kíl. Lenže 400 metrov pred cieľom som musel 22 kíl ubrať. Takže som rád, že tu sa mi to podarilo," uviedol Vladimír Hyžnay.

On sám svoj rekord nepovažuje za dôležitý. "Venoval som to horám a generáciám šerpov, ktorí vynášali veci na Sněžku. Pre mňa to nie je žiadny rekord, ale prejav úcty k týmto ľuďom," dodal slovenský šerpa, ktorý si svoju výstroj na výstup vyrábal vlastnými rukami.

Čechom Zdeňkovi Práchovi sa na vrchol Sněžky podarilo vyniesť za jednu hodinu a pätnásť minút 150 kilogramový náklad a Milanovi Marhanovi za 40 minút náklad s váhou 80 kilogramov, píše iDNES.cz.