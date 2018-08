V rádiu ostalo ticho. Moderátora v živom vysielaní zasiahol blesk

Moderátor mal popálené prsty a spálené topánky.

18. aug 2018 o 15:45 SITA

EAU CLAIRE. Keď sa počas športového diskusného programu v lokálnom wisconsinskom rádiu rozhostilo v éteri ticho a inokedy veľmi agilný moderátor nevydal dlhé minúty ani hláska, poslucháči najprv netušili, čo sa stalo.

Až neskôr sa dozvedeli, že moderátor sa odmlčal preto, lebo ho v živom vysielaní zasiahol blesk.

Odviezli ho do nemocnice

Športového moderátora Billa Michaelsa vzápätí odviezli do nemocnice, kde strávil štyri hodiny, informovala jeho manželka Sherry.

Prípad sa stal vo štvrtok v kaviarni pod holým nebom na golfovom ihrisku vo wisconsinskom Eau Claire.



Moderátor neskôr vysvetlil, že sedel na kovovej stoličke, a hoci vedel o blížiacej sa búrke, nemyslel si, že je v ohrození a pokračoval vo vysielaní.

Ostali mu spálené topánky

Po zásahu bleskom mal podľa vlastných slov popálené prsty na rukách aj na nohách a úplne spálené topánky.

Keď po niekoľkých minútach vytriezvel z prvotného šoku, oznámil do éteru, že nemôže pokračovať vo vysielaní a odchádza do nemocnice.



Moderátorova manželka sa pre médiá vyjadrila, že rekonvalescencia pokračuje úspešne a do prstov na rukách aj na nohách sa mu postupne vracia cit.

Podľa agentúry Associated Press (AP) to bolo vidno aj z toho, že moderátor o svojej príhode už krátko po prepustení z nemocnice napísal na Twitter.