Annan veril, že OSN musí byť aktívna. Išiel do sporu aj s Američanmi

Bývalý šéf OSN sa dožil 80 rokov.

18. aug 2018 o 14:03 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď začiatkom roka 1994 kanadský generál Roméo Dallaire žiadal ako šéf mierových síl OSN v Rwande o povolenie skonfiškovať dodávky mačiet pre miestnych Hutuov, dočkal sa zamietavej odpovede.

O pár mesiacov sa začala genocída, počas ktorej Hutuovia za sto dní zabili asi 800-tisíc Tutsiov. Ak by odpoveď na Dallairovu žiadosť znela inak, genocíde sa mohlo zabrániť, alebo ju aspoň výrazne zmierniť.

Požiadavku vtedy preberal šéf mierových jednotiek Kofi Annan. Bezpečnostnej rade OSN ju ani neposunul, myslel si, že podobná akcia by mohla pohnevať rwandskú vládu a spustilo by to násilie.

"Podľa našich analýz nehrozilo zopakovanie situácie v Somálsku alebo v Bosne. V optimizme sme neboli sami, až do marca aj medzinárodné organizácie opisovali Rwandu ako príbeh úspechu," napísal neskôr vo svojom životopise.

Kariérny rast ghanského diplomata však toto zlyhanie medzinárodného spoločenstva nezastavilo. V roku 1997 sa stal generálnym tajomníkom OSN, o štyri roky neskôr za svoju činnosť dostal Nobelovu cenu mieru. Na čele medzinárodnej organizácie bol do roku 2006.

Zomrel v sobotu ráno po krátkej chorobe vo švajčiarskom Berne.

Utrpenie sa týka všetkých ľudí

Odchádza s povesťou muža, ktorý má síce za sebou niekoľko chýb s tragickým koncom, no zároveň s povesťou oceňovaného diplomata, ktorý sa angažoval v mnohých konfliktoch na celom svete.

Kofi Annan Narodil sa v roku 1938 v ghanskom Kumasi. Zomrel v sobotu v Berne.

Pre OSN začal pracovať v roku 1962. V rôznych funkciách bol až do svojho konca na poste generálneho tajomníka.

V roku 1993 prebral vedenie mierových operácií. Generálnym tajomníkom sa na desať rokov stal v januári 1997.

V roku 2001 dostal spolu s OSN Nobelovu cenu mieru.

„Utrpenie na akomkoľvek mieste sveta sa týka všetkých ľudí,“ znie jeho životné heslo.

Annan sa narodil v roku 1938 v súčasnej Ghane, ktorá bola vtedy ešte pod názvom Zlaté pobrežie súčasťou britského impéria. Vyrástol v bohatej rodine, starí rodičia boli kmeňovými náčelníkmi, otec sa stal provinčným guvernérom britskej správy.

Dva dni pred tým, ako budúci diplomat oslávil 19. narodeniny získala Ghana nezávislosť a stala sa jedným z prvých vzoroch pre oslobodzujúce sa štáty subsaharskej Afriky.

„Odišiel som odtiaľ ako mladý muž presvedčený, že zmena je možná. Ak radikálna revolučná zmena,“ povedal Annan podľa BBC v roku 2012.

Študoval doma, potom v Spojených štátoch, kde už ako dvadsiatnik dostal prvú pozíciu v OSN – rozpočtový úradník Svetovej zdravotníckej organizácie.

Štruktúry OSN nikdy na dlhšie neopustil a keď sa stal v roku 1997 siedmym generálnym tajomníkom v histórii OSN, bol vôbec prvým, ktorý na tento post prichádzal zvnútra organizácie a prvým zástupcom subsaharskej Afriky.

Najlepšie, čo môžem

Už vtedy mal za sebou spomínané zlyhanie v Rwande, o rok neskôr zas mierové jednotky nezabránili masakru bosnianskych moslimov v Srebrenici. „Ako šéf mierových síl OSN som tlačil na vlády, aby posielali vojakov,“ hovoril v roku 2004. „Veril som, že robím to najlepšie, čo môžem.“