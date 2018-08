Peru s Ekvádorom sprísňujú požiadavky pre migrantov z Venezuely

Venezuelčania utekajú pred ekonomickou a humanitárnou krízou.

18. aug 2018 o 6:25 TASR

LIMA. Juhoamerické krajiny Peru a Ekvádor sa rozhodli sprísniť požiadavky na vstup pre stovky tisíc migrantov z Venezuely, ktorí utekajú pred ekonomickou a humanitárnou krízou v tejto krajine.

Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Štáty sprísňujú požiadavky

Úrady v Peru oznámili, že podľa vzoru Ekvádora, budú vyžadovať, aby všetci Venezuelčania, ktorí chcú vstúpiť do krajiny, mali pri sebe pas.

V posledných mesiacoch prišlo do oboch juhoamerických krajín ohromné množstvo migrantov.

Podľa úradov v Peru prichádza počas dňa do krajiny aj 5000 Venezuelčanov, zatiaľ čo úrady v Ekvádore odhadujú, že od začiatku augusta prišlo do krajiny každý deň viac ako 4000 ľudí.

Organizácia spojených národov minulý týždeň oznámila, že od roku 2014 opustilo krajinu približne 2,3 milióna Venezuelčanov.

Väčšina z nich putuje pešo najprv do susednej Kolumbie a odtiaľ pokračuje ďalej do južnejších štátov ako je Ekvádor alebo Peru.

Spojené štáty vyšlú pomoc

Americký minister obrany Jim Mattis v piatok vyhlásil, že Pentagón plánuje vypraviť do Kolumbie a pravdepodobne aj do ďalších častí Južnej Ameriky loď, ktorá slúži ako nemocnica.

Podstatou tohto opatrenia je zmierniť nápor na zdravotníctvo v týchto juhoamerických krajinách, ktoré sú preťažené prílevom stoviek tisíc Venezuelčanov.

"Ide jednoznačne o humanitárnu misiu," povedal novinárom Mattis, po tom, ako sa po šiestich dňoch vrátil z návštevy latinskoamerických krajín.

Mattis neuviedol presný termín, kedy by loď USNS Comfort mala vyplávať, poznamenal iba, že by to mohlo byť na jeseň.