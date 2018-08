Ruské ženy bijú naďalej, hovoria o tom však menej

Ruskí poslanci chcú, aby si manželia riešili konflikty doma.

17. aug 2018 o 17:36 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Moskovská právnička Irina Petrakova bola akurát v šiestom mesiaci tehotenstva, keď ju jej manžel začal biť. Rokmi sa násilie zhoršovalo, až v roku 2014 skončila s otrasom mozgu v nemocnici.

Po rozvode sa to nezlepšilo – musela sa aj so synom štyrikrát presťahovať, kým ju exmanžel prestal prenasledovať a napádať.

„Keď som to nahlásila polícii, povedali, že to nie je nič nezvyčajné a odmietli vzniesť obvinenie,“ hovorí pre magazín New Humanist.

Domáce násilie je v Rusku veľkým problémom – odhadom až 36-tisíc žien trpí domáce násilie každý deň. Štatistiky zverejnené ruskou agentúrou RIA ukazujú, že každý rok na jeho následky zomrie 12-tisíc ruských žien.

V roku, kedy štátna Duma dekriminalizovala niektoré formy domáceho násilia, však počet nahlásených prípadov poklesol. Aktivisti tvrdia, že miernejšie tresty len odradili ženy násilie nahlasovať.

Prvá facka bez trestu

Ruský parlament vo februári 2017 čiastočne dekriminalizoval domáce násilie. Poslankyňa a spoluautorka zákona Jelena Mizulinová vtedy tvrdila, že väzenský trest „za facku trhá rodiny“.

Ak muž napríklad zbije svoju ženu, no tá je stále práceschopná, ide o priestupok a nie trestný čin. Ani rezné rany či modriny nie sú dôvodom na trestné stíhanie, na rozdiel od zlomených kostí.