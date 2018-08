Afgancovi odmietli azyl, podľa úradníka sa nespráva ako gay

Homosexualita je v Afganistane trestná.

17. aug 2018 o 17:30 Matúš Krčmárik

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Päť až pätnásť rokov väzenia hrozí homosexuálom v Afganistane podľa zákona, ktorý zakazuje sexuálny styk mimo manželstva.

Ešte horšie môže dopadnúť, ak sa o orientácii dozvedia v konzervatívnej komunite. Bitky, šikana či dokonca vražda za „pošpinenie mena“ rodiny.

Osemnásťročnému Afgancovi napriek tomu v Dolnom Rakúsku zamietli žiadosť o azyl a rozhodli, že ho majú deportovať do vlasti.

Podľa mimovládnej organizácie Queer Base, ktorá sa zastáva práv LGBTI utečencov, mu úrady neuverili, že je skutočne homosexuál.

„Nechodíte ako gay, ani vaše správanie či oblečenie nejaví znaky toho, že by ste boli gayom,“ píše sa vo viac ako stostranovom rozhodnutí.

„Často sa bijete so spolubývajúcimi. Máte teda sklony k agresivite, čo by sa pri homosexuáloch neočakávalo,“ cituje New York Times rozhodnutie.

Azylový úradník sa tiež pozastavil nad tým, že mladík nemá veľa priateľov. „Nie sú gayovia spoločenskí?“ pýta sa.

Afganistan ako dôvod nestačí

Úradu sa nepozdávalo ani tvrdenie, že mladík si svoju orientáciu uvedomil, keď mal dvanásť rokov. Je to vraj priskoro.