Poľský prezident vetoval zákon o voľbách do Európskeho parlamentu

Zákon by podľa prezidenta umožnil zastúpenie v parlamente len najväčším stranám.

16. aug 2018 o 17:31 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



VARŠAVA. Poľský prezident Andrzej Duda vetoval zákon o voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktorý by zvýhodňoval veľké politické strany a menším by skomplikoval dosiahnuť hranicu na získanie kresiel.

Duda oznámil svoje rozhodnutie vo štvrtok s tým, že legislatíva by zanechala "veľký počet občanov" bez akéhokoľvek zastúpenia v europarlamente a viedla by k poklesu záujmu o voľby do EP ako aj k poklesu volebnej účasti.

Prečítajte si tiež: Padol ďalší pilier. Poľskí konzervatívci ovládli Najvyšší súd

Na základe súčasného zákona musia politické strany vo voľbách dostať minimálne päť percent hlasov, aby získali kreslá v EP.

Nový zákon však podľa Dudu túto hranicu zvyšuje na 16,5 percenta, čím by umožnil dvom najväčším stranám zastúpenie v inštitúcii a ostatné by vylúčil.

Prezident poslal zákon naspäť do parlamentu na prepracovanie.