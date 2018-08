Vtip o moslimkách, veniec teroristovi. Briti na brexit skrátka nemajú čas

Brexit politickú debatu neovládol.

16. aug 2018 o 16:28 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Nie je pravda, že odchod Británie z Európskej únie bez dohody je lepší ako odchod so zlou dohodou. Odchod bez dohody by najviac poškodil vzťahy Írska s Veľkou Britániou, argumentuje senátor Neale Richmond z írskej vládnej strany Fine Gael.

„Scenár odchodu bez dohody o budúcich vzťahoch a tým aj spoliehanie sa na pravidlá Svetovej obchodnej organizácie by spôsobil vo Veľkej Británii chaos,“ povedal podľa írskeho verejnoprávneho RTE v čase, keď sa v Bruseli začína ďalšie kolo rokovaní medzi Úniou a Londýnom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Lietadlá by ostali na zemi, plodiny by sme nechali hniť v zemi, ľudia by začali vyberať úspory z bánk, nákladné vozidlá by ostali zaseknuté v prístavoch a pevná hranica by sa stala terčom pre polovojenské jednotky,“ popisuje katastrofický scenár na írskom ostrove.

Problém mal byť vyriešený

Prečítajte si tiež: Mayovej kritici: Vajce namäkko nie je uvarené, mäkký brexit nie je brexit

Vzťahy medzi Írskom a Severným Írskom po britskom odchode, kde prakticky neexistuje hranica, pritom mali byť vyriešené už dávno. Kľúčové je to aj preto, že priepustná hranica je základom mierovej dohody na ostrove.

Bola to jedna z troch podmienok, ktorými Európska komisia podmieňovala spustenie rokovaní o obchodných vzťahoch. V decembri prišlo k čiastočnej dohode, no konkrétny výsledok zatiaľ nie je. Podobne nepokročili ani rokovania o obchodných vzťahoch.

Briti vo svojich postojoch stále nemajú jasno. Návrhy, ktoré začiatkom júla predniesla premiérka Theresa Mayová a ktoré mali zjednotiť postoj britskej vlády, viedli k odchodom ministra pre brexit Davida Davisa a ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona.

Mayová navrhovala, aby Británia ostala v spoločnom colnom priestore so štátmi Európskej únie, vyberala by clá za Európsku úniu, ale uzatvárala by vlastné obchodné dohody s osobitnými clami pre tovar, ktorý ostane na britskom území. Hlavný európsky vyjednávač Michel Barnier to veľmi rýchlo odmietol.