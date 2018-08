Záhadný ruský satelit vydesil USA. Vidia v ňom zbraň

Ruský satelit má kontrolovať tie ostatné. Američania sa obávajú útočenia.

16. aug 2018 o 13:56 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Funguje vďaka nim telekomunikačná sieť, navigácia GPS, spoliehajú sa na ne meteorológovia aj tajné služby.

Ak by sa satelit dostal do rúk konkurencie či nepriateľa, krajina získa obrovské strategické výhody. Práve toho sa aktuálne obáva americká armáda.

Ruský satelit na obežnej dráhe podľa amerického Úradu pre kontrolu zbrojenia vykazuje znaky „veľmi neobvyklého správania“.

Štátna tajomníčka úradu Yleem D.S. Pobleteová v utorok pred panelom OSN povedala, že nevedia, čo to je a nemajú to ako overiť, no hovorí o „veľmi znepokojujúcom vývoji“.

Špehovať iné satelity

Ešte v júni minulého roka vypustilo Rusko podľa webu Popular Mechanics na obežnú dráhu satelit, ktorého súčasťou bol aj menší satelit určený na skúmanie a kontrolu iných zariadení.