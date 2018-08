Európania majú už len pár dní nato, aby zahlasovali za zrušenie letného času

Výsledky hlasovania nebudú záväzné.

16. aug 2018 o 13:46 TASR

BRUSEL. Obyvatelia Európskej únie majú do štvrtkového neskorého večera možnosť rozhodnúť o tom, či sa upustí od praxe posúvania hodinových ručičiek o jednu hodinu dopredu v období od marca do októbra so zámerom prispôsobiť sa zmene v ročných obdobiach. Informuje o tom agentúra DPA.

V online hlasovaní, ktoré spustila Európska komisia 4. júla, sú respondenti dotazovaní, či si prajú zrušenie letného času.

V polovici hlasovania sa k danej problematike vyjadril viac než milión ľudí. Možnosť hlasovať sa skončí medzi 22.00 h a polnocou SELČ, v závislosti od krajiny a jej časového pásma. Kedy budú výsledky oznámené, však nie je známe.

Napriek tomu, že nejde o právne záväzné referendum, výsledky hlasovania by mohli slúžiť ako základ pre legislatívny krok potrebný na prevedenie zmien v zákonoch. V takomto prípade by konečnú reformu musel schváliť Európsky parlament a jednotlivé členské štáty EÚ.

Pri súčasnej právnej úprave sa v EÚ dvakrát do roka posúva čas, aby sa zohľadnila meniaca sa dĺžka dostupnosti denného svetla a aby sa v danom období využilo čo najlepšie.

Vo väčšine členských štátov Únie je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, respektíve do čias ropnej krízy 70. rokov, keď bolo hlavným účelom letného času šetriť energiu. Letný čas na úrovni EÚ funguje od 80. rokov 20. storočia.