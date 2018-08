K útoku v Kábule sa prihlásil Islamský štát

Pri incidente zomrelo 34 ľudí a 57 utrpelo zranenia.

16. aug 2018 o 13:16 SITA

KÁBUL. K samovražednému bombovému útoku v šiitskej štvrti afganského hlavného mesta Kábul sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).

Tá to oznámila prostredníctvom vyhlásenia, ktoré zverejnila jej tlačová agentúra Amak. IS v stanovisku tvrdí, že útok vykonal "mučeníctvo hľadajúci brat Abdul Raúf al-Chorasání", pričom zabil alebo zranil vyše 200 študentov.



Útočník vošiel v utorok do budovy, v ktorej študovala skupina stredoškolských absolventov a absolventiek na univerzitné prijímacie skúšky a odpálil sa.

Afganské ministerstvo zdravotníctva uvádza, že si jeho čin vyžiadal 34 mŕtvych a 57 zranených.