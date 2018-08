Kyjev kritizuje plánovanú účasť Putina na svadbe rakúskej ministerky

Putin si do Južného Štajerska odskočí cestou do Berlína.

16. aug 2018 o 10:28 SITA

VIEDEŇ. Ohlásená účasť ruského prezidenta Vladimira Putina na sobotňajšej svadbe rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej sa nezaobišla bez ostrej kritiky z Kyjeva.

„Odteraz už Rakúsko nemôže byť žiadnym sprostredkovateľom na Ukrajine,“ uviedla predsedníčka zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Hanna Hopková na svojom twitterovom účte.

Hoci je svadba súkromnou udalosťou, je podľa nej zrejmé, že poslaním pozvánky Putinovi už nemožno ostať neutrálny. Účasť ruského prezidenta navyše označila za "jasnú ranu európskym hodnotám", napísala aj na sociálnej sieti Facebook.



O účasti Putina na svadbe informoval v stredu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruský prezident si do Južného Štajerska odskočí cestou do Berlína, kde sa v sobotu stretne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ministerka pozvala Putina na svoju svadbu počas jeho júnovej návštevy v Rakúsku.



Kneisslová bola do rakúskej vlády nominovaná krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), hoci nie je jej členkou. Často hovorí o potrebe bližších vzťahov medzi Rakúskom a Ruskom.