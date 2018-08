Ekonóm Sachs: Miliardári sa chcú dotýkať hviezd, zatiaľ čo svet trpí

Svetová ekonomika údajne pumpuje miliardy do účtov niekoľko tisíc jedincov.

16. aug 2018 o 6:33 TASR

WASHINGTON. Stámilióny detí nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, no bohatí tohto sveta radšej investujú svoj majetok do cestovania do vesmíru.

Upozornil na to uznávaný americký ekonóm a profesor Jeffrey Sachs.

"Pri všetkej úcte k Jeffovi Bezosovi a iným miliardárom, ktorí plánujú minúť miliardy svojho osobného bohatstva na cestovanie do vesmíru, ale tu na Zemi oveľa nevyhnutnejšie potrebujú pomoc stovky miliónov detí," uviedol Sachs v komentári pre spravodajskú televíznu stanicu CNN.

Boháči vs. chudoba

Svetová ekonomika podľa Sachsa pumpuje miliardy dolárov do účtov niekoľko tisíc jedincov namiesto toho, aby bolo toto bohatstvo nasmerované k ukončeniu utrpenia a zomierania spôsobeného extrémnou chudobou.

Ak by miliardári pomohli všetkým deťom, ktoré nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, stále by im zostalo dosť na ich obrovské jachty, kozmické rakety a súkromné tropické ostrovy.

Sachs pripomenul štatistiku magazínu Forbes, podľa ktorej sa od roku 2006 počet miliardárov a hodnota ich majetkov strojnásobili. Tento príval bohatstva vrchným niekoľkým však podľa neho značne prevyšuje ekonomický rast.

Systém praje bohatým

"Veľa z tohto bohatstva odráža redistribúciu príjmu od robotníkov, ktorí pre robotov a umelú inteligenciu prichádzajú o prácu, k super bohatým majiteľom týchto 'chytrých' systémov. Štátny príjem sa presúva od menej kvalifikovaných robotníkov k majiteľom vyspelých technológií vrátane tých, ktorých vývoj bol v ich počiatkoch financovaný z daní, ako napríklad internet a vyhľadávač Google," zdôraznil ekonóm.

Problémom je podľa neho aj v tom, že systém je nastavený práve v prospech tých na vrchole. Technologickí giganti odvádzajú svoje nesmierne bohatstvo za hranice do daňových rajov, a to zväčša s tichým súhlasom americkej daňovej správy (IRS).

"Firmy majú výnosy z našich osobných údajov, za ktoré nič neplatia. Dostávajú patenty vytvárajúce 20-ročné umelé monopoly na technológie, ktoré by mali byť vo vlastníctve verejnosti," uviedol Sachs.

Podporujú politikov

Miliardári navyše využívajú svoje bohatstvo aj na príspevky na kampane politikov, aby v Kongrese zastupovali viac ich ako bežných ľudí. Výsledkom je napríklad vlaňajšia daňová reforma v USA, ktorá skrátila dane najviac práve pre bohatých.

Podľa Sachsa by pritom stačilo len jedno percento majetku bohatých, aby svet prekonal problémy, ktorým čelia stámilióny detí.

"Miliardári by mali dávať túto čiastku dobrovoľne, ale ak nedajú, vlády by mali na nich uvaliť daň v hodnote toho jedného percenta, z ktorej by sa financovali základné zdravotné a vzdelávacie potreby najchudobnejších ľudí na svete," navrhol ekonóm.

Ľahkovážne rozhadzovanie

Sachs pripomenul, že keď pred 17 rokmi viedol komisiu, ktorá upozorňovala na to, že aj skromná pomoc by znamenala veľké kroky v boji proti smrteľným chorobám ako AIDS, tuberkulóza a malária, dostal odpoveď, že pomoc by bola rozkradnutá, chudobní by nedodržiavali pravidlá užívania liekov a podobne.

"Toto je len táranie bohatých," povedal Sachs.

Megabohatí podľa neho očakávajú obdiv más a často sa im ho dostáva. Zhovievavosť spoločnosti voči vystrájaniu bohatých však čoskoro zoslabne, predpovedá ekonóm.

"Veľmi veľa bohatstva sa ľahkovážne rozhadzuje, pričom technologické firmy a iné korporácia získavajú priveľkú moc nad našimi životmi," zdôraznil Sachs a dodal, že keď sa zafinancujú a vyriešia naliehavé problémy spoločnosti, stále zostane dosť času a bohatstva na načahovanie sa za hviezdami.