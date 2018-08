Z Venezuely ušli už vyše dva milióny ľudí

Venezuelčania utiekli najmä do Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Brazílie.

15. aug 2018 o 7:38 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Približne 2,3 milióna Venezuelčanov ušlo do júna z krajiny, najmä do Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Brazílie.

Novinárom to v utorok oznámil hovorca Organizácie Spojených národov Stéphane Dujarric.

Prečítajte si tiež: Vo Venezuele zatkli generála, spájajú ho s pokusom o atentát na Madura

Tí, čo utekajú, uvádzajú ako hlavný dôvod odchodu z Venezuely nedostatok potravín. Tento štát na severe Južnej Ameriky má 32,8 milióna obyvateľov.

Podľa slov Dujarrica predstavitelia humanitárnych agentúr OSN hlásili, že 1,3 milióna z tých ľudí, čo ušli, trpia podvýživou.

Dujarric takisto uviedol, že kritický nedostatok základných liekov a zdravotníckych potrieb vo Venezuele "viedol k prudkému zhoršeniu kvality nemocníc".

Predstavitelia OSN upozorňujú, že "ohrozených" je vyše stotisíc pacientov nakazených vírusom HIV alebo chorých na AIDS, keďže vo Venezuele je nedostatok potrebných liekov.

Hovorca OSN podľa tlačovej agentúry AP tiež oznámil, že v minulosti odstránené choroby ako osýpky, malária, tuberkulóza a záškrt "sa opäť vyskytujú a sú na vzostupe".