Ako po zemetrasení. Záchranári hľadajú obete v troskách mosta v Janove

V Taliansku v posledných rokoch spadlo viac mostov, Taliani kritizujú málo investícií na opravy.

14. aug 2018 o 18:22 Lukáš Onderčanin, Nina Sobotovičová

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



JANOV, BRATISLAVA. V severotalianskom prístave Janov práve zúrila silná búrka a na diaľničnom viadukte nad mestom sa pomaly posúvali desiatky áut.

Práve búrka a podmočená pôda pravdepodobne spôsobili, že takmer dvestometrový úsek Morandiho mosta sa v utorok pred obedom zrútil.

Pod troskami mosta a v zdeformovaných autách zahynulo podľa talianskych úradov najmenej 35 ľudí. Betónová konštrukcia mosta dopadla na železnicu aj na obytné domy.

Prešiel pred tragédiou

Talianski záchranári podľa denníka Guardian prirovnávali situáciu k následkom zemetrasenia. Z mosta sa celkovo zrútilo najmenej 35 áut a tri kamióny vrátane jedného českého. Vodič tragédiu prežil. Medzi obeťami je aj jedno dieťa.

„Bol to veľmi zlý zážitok,“ povedala očitá svedkyňa kolapsu Donatella pre denník Il Secolo IXI. „Bola som desať metrov od mosta. Padol dolu, akoby to bola múka. Videla som, ako autá padajú z mosta do rieky. Ešte teraz sa trasiem. Nechápem, ako sa niečo takéto môže stať v roku 2018," dodáva.