Už o pol roka preberie Úniu skorumpovaná rumunská vláda. Ako sa tomu dá zabrániť?

Pri zásahoch zranili takmer 500 ľudí.

14. aug 2018 o 17:03 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BUKUREŠŤ, BRATISLAVA. Traian Berbeceanu bol v Rumunsku symbolom boja proti korupcii. Viedol protikorupčnú jednotku, s ktorou odhalil zneužívanie európskych dotácií, dvakrát ho vyhlásili za policajta roka.

Spoznal však aj opačnú stránku tohto boja. Pre obvinenia, ktoré neskôr súd označil za falošné, sa sám ocitol pred súdom ako obvinený.

Teraz už v policajnom zbore nepôsobí, namiesto toho sa zúčastňuje na protestoch proti vláde sociálnych demokratov. Ich lídrom je Liviu Dragnea, ktorý však nemôže byť premiérom, lebo sám je odsúdený za korupciu, ovplyvňovanie volieb a zneužitie právomocí.

"Naše deti sa raz budú učiť, ako ste vy podpálili krajinu len preto, aby ste si zachránili kožu a svoje majetky," odkázal na facebooku poslancom vládnej sociálnej demokracie, ktorí podporujú sporné zákony obmedzujúce boj proti korupcii.

Učiť syna o demokracii

Na piatkový protest, ktorí zorganizovali Rumuni žijúci v zahraničí a ktorí sa skončil násilnými stretmi s políciou a takmer 500 zranenými, prišiel Berbeceanu aj so synom, ktorého chce takto "naučiť dôležitú lekciu z demokracie".

To, že ho zobral so sebou, je podľa neho dôkazom, že sa demonštranti na násilie vopred nepripravovali a ani nečakali, že by proti nim štátne zložky tak tvrdo zasiahli.

Zásah na piatkovom proteste už vyšetruje vojenská prokuratúra, aj keď ministerka vnútra Carmen Danová trvá na tom, že polícia „nezasahovala proti pokojným demonštrantom ale proti nebezpečných chuligáom, ktorí útočili na štátne zložky“.