Staval mosty po celom svete, ten v Janove neustále opravovali

Most talianskeho inžiniera mal problémy aj vo Venezuele.

14. aug 2018 o 14:54 Lukáš Onderčanin

JANOV, BRATISLAVA. Ak by ste prechádzali cez rušné talianske prístavné mesto Janov a nemierili ste do centra, s veľkou pravdepodobnosťou by vaša cesta viedla aj cez diaľničný Morandiho most.

Časť viac ako kilometer dlhého mosta tiahnúceho sa 45 metrov nad mestom sa v utorok pred obedom zrútila spolu s desiatkami áut. Úrady hovoria o najmenej 11 obetiach.

Známy most v prístave so 600-tisíc obyvateľmi mal problémy už aj v minulosti – pre nezvyčajnú konštrukciu ho takmer konštantne opravovali.

Janovský Brooklyn Bridge

Morandiho most patrí medzi vyťažené dopravné ťahy v prístavnom meste – tiahne sa tiež ponad frekventovanú železnicu.

Ešte v roku 1967 ho dokončil taliansky inžinier Riccardo Morandi, mnohí tak viadukt známy ako Polcevera nazývajú jeho menom. Aj keď sa na neho veľmi nepodobá, niektorí ho prirovnávajú k Brooklynskému mostu v New Yorku.

“ Morandiho viadukt mal od začiatku niekoľko problematických aspektov. „ Antonio Brencich, inžinier

Najvýraznejším bodom diaľničného mosta dlhého 1182 metrov sú tri 90 metrov vysoké železobetónové nosníky v tvare A.

Kým nosníky sú z obyčajného železobetónu, plochu mostu tvoril predpätý železobetón, píše web Il Fatto Quotidiano. Práve jeden z nosníkov sa podľa talianskych médií zrútil.

Odkedy ho do prevádzky uviedol vtedajší taliansky prezident Giuseppe Saragat, stavbu mnohokrát spevňovali a prerábali.

„Morandiho viadukt mal od začiatku niekoľko problematických aspektov, okrem nárastu odhadovaných stavebných nákladov,“ povedal v roku 2016 podľa webu Il Sole 24 Ore inžinier z Janovskej univerzity Antonio Brencich.

Problematické boli najmä veľké rozdiely medzi jednotlivými časťami vozovky, ktoré sa podarilo vyrovnať až po niekoľkých opravách.

V posledných rokoch sa začalo hovoriť aj o zbúraní viaduktu – náklady na opravy totiž postupne prekonajú náklady na úplnú rekonštrukciu mosta. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch napríklad na moste menili podporné káble.

Poškodil ho tanker

Taliansky inžinier Riccardo Morandi využíval podobnú konštrukciu mostov aj pri svojich iných projektoch. Podobné mosty postavil napríklad v Líbyi, v Kolumbii či vo Venezuele.

Práve viac ako osem kilometrov dlhý most generála Rafaela Urdaneta cez jazero Maracaibo, v západnej Venezuele má takmer totožnú konštrukciu ako janovský viadukt.

Konštrukciou s prepätým betónom chcel Morandi najmä ušetriť náklady na opravy.

Len dva roky po dokončení však venezuelský most poškodil náraz tankera. Ten zničil jeden z podporných pilierov a zapríčinil smrť siedmych ľudí.

Morandiho mosty sú známe malým počtom podpier. Aj keď sú vizuálne zaujímavé, podľa odborníka na konštrukciu mostov Leonarda Fernandeza Troyana sú menej ekonomické – čo je v rozpore s tým, čo tvrdí samotný inžinier.

Príčinu kolapsu mostu v Janove budú úrady vyšetrovať. V čase zrútenia mosta zúrila v Janove silná búrka s dažďom. Podľa agentúry ANSA mohol do mosta udrieť aj blesk.