Gróf žiada od Francúzska milióny ako odškodné za monacký trón

Záležitosťou sa zaoberá francúzske ministerstvo zahraničných vecí.

14. aug 2018 o 11:34 ČTK

PARÍŽ. Odškodné vo výške 351 miliónov eur žiada od Francúzska gróf Louis de Causans.

Tvrdí, že Francúzsko dosiahlo začiatkom 20. storočia politickým tlakom zmenu pravidiel nástupníctva monackého kniežatstva a pripravilo tak jeho rodinu, druhú vetvu rodu Grimaldiovcov, o možnosť zasadnúť na trón.

Píše o tom francúzsky denník Le Parisien.

Príbeh sa podľa grófa začal, keď sa na trón chystal budúci panovník Ľudovít II. V tej dobe bol starým mládencom bez potomkov.

Pravidlá ale boli jasne dané: bez následníka by sa moc dostala do rúk druhej vetvy rodiny. Trón by tak spadol do lona jeho nemeckému bratrancovi Wilhelmovi von Urachovi.

"Aby Monaku vládol Nemec, bolo pre Francúzsko pred začiatkom prvej svetovej vojny jednoducho neprijateľné," povedal de Causansov advokát Jean-Marc Descoubes.

Paríž preto podľa neho v tichosti začal rokovania s cieľom túto hrozbu zvrátiť, o čom svedčí množstvo dobových dokumentov.

Francúzsko podľa Descoubesa pod hrozbou straty suverenity donútilo Monako zmeniť pravidlá nástupníctva tak, aby sa následníkom mohol stať aj nelegitímny potomok.

Tak sa napokon aj stalo: rodina adoptovala Charlottu, ktorá sa narodila v roku 1898 zo vzťahu Ľudovíta s hosteskou z jedného parížskeho kabaretu Marie-Juliette Louvetovou.

Nemecká vetva Louisa de Causansa sa preto v roku 1924 zriekla nároku na trón. Ak by tak neurobila, Monaku by dnes údajne vládol strýko Louisa de Causansa.

"V prostredí, v ktorom sa pohybujem, sú ľudia zvyčajne diskrétny a v takých veciach sa nehrabú. Je ale potrebné, aby pravda vyšla najavo. Je to otázka cti," uviedol gróf.

Záležitosťou sa od začiatku júla zaoberá francúzske ministerstvo zahraničia. Na vyjadrenie má podľa Le Parisien dva mesiace.