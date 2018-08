Islamský štát má v Iraku a Sýrii približne 30 000 bojovníkov

Veľká časť týchto bojovníkov stále pochádza zo zahraničia.

14. aug 2018 o 6:46

NEW YORK. Napriek ofenzíve protiislamistickej koalície vedenej USA proti tzv. Islamskému štátu (IS) sa v Sýrii a Iraku stále nachádza 20 000 až 30 000 bojovníkov tejto teroristickej organizácie.

Ich počet je v oboch susediacich krajinách približne rovnaký, uvádza sa podľa agentúry DPA v pondelok zverejnenej správe skupiny expertov, ktorí sledujú dodržiavanie sankcií a Bezpečnostnú radu OSN pravidelne informujú o IS a al-Káide.

"Veľká časť" týchto bojovníkov stále pochádza zo zahraničia. Prílev zahraničných bojovníkov do Sýrie a Iraku však klesá a je "slabší, ako sa očakávalo".

Militanti z IS, ktorí v roku 2014 obsadili rozsiahle časti Iraku a Sýrie a vyhlásili tam "kalifát", ovládajú už iba niekoľko oblastí v Sýrii.

Napriek tomu je IS v tejto krajine stále schopný uskutočňovať útoky, varujú experti OSN. Dokonca aj v Iraku, kde bol IS už vyhlásený za porazený, existujú "spiace" džihádistické bunky.

IS je aktívny aj v iných krajinách. V Líbyi sa nachádza ešte asi 3000 až 4000 bojovníkov IS, no poprední členovia tejto organizácie zrejme odišli do Afganistanu. Tam má IS 3500 až 4500 bojovníkov a pribúdajú ďalší.

Aj v juhovýchodnej Ázii a v západnej Afrike má IS mnoho prívržencov. V Jemene ich je niekoľko stoviek, početnejšia je však al-Káida, ktorá má odhadom 6000 až 7000 bojovníkov.