FBI prepustila agenta, ktorý v správach milenke kritizoval Trumpa

Peter Strzok označil amerického prezidenta za pohromu.

13. aug 2018 o 19:05 TASR

WASHINGTON. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) rozviazal pracovný pomer so špeciálnym agentom Petrom Strzokom za to, že v sms komunikácii so svojou milenkou a kolegyňou, kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Pracoval u prokurátora Muellera

Strzok v minulosti pracoval v tíme špeciálneho prokurátora Roberta Muellera vyšetrujúceho údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Z Muellerovho tímu musel Strzok odísť pred rokom, keď sa na jeho SMS správy, ktoré začiatkom augusta 2016 posielal kolegyni Lise Pageovej, prišlo.

Trumpa v nich označoval za "pohromu" a napísal, že nikdy nemôže dôjsť k jeho zvoleniu.

Strzoka prepustil zo služby v piatok námestník riaditeľa FBI David Bowdich.

Odvoláva sa na slobodu prejavu

Strzokov právnik Aitan Goelman postup FBI kritizoval a uviedol, že ide o podliehanie politickým tlakom a o "potrestanie agenta Strzoka za politický prejav", na ktorý mal podľa 1. dodatku Ústavy Spojených štátov právo.

Podľa Goelmana by Strzokovo prepustenie zo zamestnania "malo byť mimoriadne znepokojujúcim pre všetkých Američanov".

Trump Strzoka opakovane kritizoval na Twitteri. FBI, pre ktorú Strzok pracoval 22 rokov, sa k jeho prepusteniu zatiaľ nevyjadrila.