Soulová speváčka Aretha Franklin je vážne chorá

13. aug 2018 o 14:22 TASR

CHICAGO. Americká soulová speváčka Aretha Franklinová, viacnásobná držiteľka ceny Grammy, ktorej kariéra trvá už šesť desaťročí, je vážne chorá a v uplynulých dňoch bola obklopená svojimi najbližšími.

Informoval o tom v pondelok rodinný priateľ a šéfredaktor webového portálu Showbiz411.com Roger Friedman.

Franklinovej (76), prezývanej "kráľovná soulu", diagnostikovali v roku 2010 rakovinu. Posledný raz vystupovala vlani v novembri pre Nadáciu Eltona Johna na podporu výskumu AIDS v New Yorku.

Rodina speváčky, ktorá sa v poslednom čase zdržiava už len vo svojom dome v Detroite, požiadala verejnosť o "modlitby a rešpektovanie súkromia".

Franklinová počas svojej dlhej kariéry získala 18 cien Grammy vrátane tej za celoživotný prínos. V roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rokenrolovej siene slávy.

V roku 2005 jej udelili Prezidentskú medailu slobody - najvyššie civilné vyznamenanie v USA. V roku 2009 spievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.

Medzi jej najväčšie hity patria Respect (1967), (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1968), I Say a Little Prayer (1968), Day Dreaming (1972), Jump to It (1982), Freeway of Love (1985), A Rose Is Still A Rose (1998) či I Knew You Were Waiting (For Me) - dueto so zosnulým britským popovým spevákom Georgeom Michaelom z roku 1987.