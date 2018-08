FBI našla zapisovač letových údajov z lietadla, ktoré ukradol mechanik

Dvadsaťdeväťročný Russell zomrel, keď s lietadlom havaroval.

13. aug 2018 o 9:05 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



SEATTLE. Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) našli zapisovač letových údajov z lietadla spoločnosti Horizon Air, ktoré v piatok z medzinárodného letiska Sea-Tac v Seattli v štáte Washington ukradol zamestnanec aerolínií a havaroval s ním na ostrove v prielive Puget Sound.

Kancelária FBI v Seattli oznámila, že okrem toho vyšetrovatelia objavili aj komponenty zo záznamníka palubnej komunikácie. Nájdené zariadenie momentálne spracúva Národná rada pre bezpečnosť dopravy.

FBI okrem iného tiež oznámila, že vyšetrovatelia na mieste nehody našli ľudské pozostatky. Kancelária súdneho lekára v okrese Pierce v nedeľu potvrdila, že 29-ročný Richard Russell, ktorý pre Horizon Air pracoval ako pracovník pozemnej obsluhy, zahynul v horiacich troskách lietadla.

Prečítajte si tiež: Mechanik uniesol v USA lietadlo a havaroval s ním

Či bola havária úmyselná alebo to bola nehoda, je jednou z otázok, ktorými sa v tejto súvislosti zaoberajú vyšetrovatelia.



Russell ukradol prázdne komerčné lietadlo Bombardier Q400 v piatok v noci, keď bolo odparkované na mieste určenom pre údržbu. Letel s ním 75-minút, pričom robil rôzne akrobatické kúsky. Úrady za ním vyslali dve stíhačky a riadiace stredisko sa ho opakovane pokúšalo nasmerovať na prázdne pristávacie dráhy. Mladý muž však so strojom nakoniec havaroval na ostrove Ketron juhozápadne od mesta Tacoma.



Podľa úradov Russell použil ťahač, aby si lietadlo nasmeroval na vzletovú dráhu. Nie je známe, či niekedy absolvoval hodiny lietania, používal letecké simulátory alebo kde získal zručnosti na vzlietnutie so strojom.

Lietadlo síce neštartuje s pomocou kľúča, na jeho spojazdnenie je však potrebné stlačiť tlačidlá a vypínače v určenom poradí. Počas komunikácie s dispečerom Russell uviedol, že si lietanie užíva a v minulosti "hral nejaké videohry".



Na zázname Russellovho rozhovoru s dispečerom z riadiaceho strediska je tiež možné počuť ako vtipkuje o tom, čo robí, alebo hovorí, že je "zlomený muž" a "naozaj neplánuje pristáť".

"Mám veľa ľudí, ktorým na mne záleží. Sklame ich, keď sa dozvedia, že som to urobil...som len zlomený muž - myslím, že mám pár voľných závitov," povedal v jednom momente.