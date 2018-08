Merkelová a španielsky premiér majú jednotný prístup k migrácii

Nemecko sa so Španielskom dohodlo na vracaní migrantov.

11. aug 2018 o 21:30 SITA

BARCELONA. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a španielsky premiér Pedro Sánchez počas svojho sobotňajšieho stretnutia v Andalúzii podporili spoločný prístup k migrácii do Európskej únie (EÚ).

Stalo sa tak v čase rastúceho populistického odporu voči prijímaniu ďalších žiadateľov o azyl. Politici v sobotu počas stretnutia obhajovali "spravodlivé rozmiestňovanie" migrantov.

Okrem toho tiež uviedli, že svoju spoločnú víziu budú presadzovať počas nadchádzajúceho summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v septembri v Rakúsku.



Nemecko sa so Španielskom dohodlo na vracaní migrantov, ktorí sa v juhoeurópskej krajine zaregistrovali ako žiadatelia o azyl, ale pokúšali sa cez Rakúsko dostať do Nemecka. Dohoda začala platiť v sobotu.



Merkelová sa snažila dosiahnuť takéto bilaterálne dohody so Španielskom, Gréckom a Talianskom, aby zabránila "druhotnej" migrácii do Nemecka, ktorá tam spôsobila politickú krízu. Nemecko s Gréckom a Talianskom ešte rokuje.