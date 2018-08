Kanadská polícia obvinila podozrivého zo streľby vo Frederictone

11. aug 2018 o 20:01 SITA

FREDERICTON. Kanadská polícia obvinila muža za usmrtenie dvoch policajtov a dvoch civilistov počas piatkovej streľby v meste Fredericton v provincii New Brunswick.

Prostredníctvom vyhlásenia v sobotu informovala, že 48-ročného Matthewa Vincenta Raymonda zatkli a obvinili zo štyroch vrážd prvého stupňa.

Úrady identifikovali obete ako strážnika Robba Costella, strážničku Saru Burns, Donnieho Robichauda a jeho priateľku Bobbie Lee Wright. Motív strelcovho konania nie je známy.

Námestník náčelníka polície vo Frederictone Martin Gaudet uviedol, že strážnici reagovali na hlásenia streľby v bytovom komplexe.

Po príchode na miesto podľa jeho slov našli dvoch mŕtvych civilistov a následne sami zahynuli po tom, ako boli zastrelení.

Spoločnosť Horizon Health, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v mene provinčného ministerstva zdravotníctva, uviedla, že Raymond je jedinou osobou, ktorú v súvislosti so streľbou ošetrili.

Streľba sa odohrala v čase, keď sa Kanada vyrovnáva so sériou násilností. V júli napríklad muž spustil v Toronte streľbu na rušnej ulici a zabil dvoch ľudí a ďalších 13 zranil, pričom aj on sám zomrel. V apríli zase v Toronte muž vrazil dodávkou do chodcov na ulici a zabil desiatich a zranil 14 ľudí.