Austrálčania zaplavili poslancov žiadosťami. Chcú obraz kráľovnej Alžbety

Poslanci poskytujú portréty zadarmo.

10. aug 2018 o 16:34 Matúš Krčmárik

CANBERRA, BRATISLAVA. Začalo sa to správou, ktorá bola skôr kuriozitou pre pobavenie. Austrálsky redaktor webu Vice Nicholas Lord si všimol, že každý austrálsky občan môže podľa zákona požiadať svojho poslanca o materiály s vlasteneckým motívom.

„Väčšina z nich sa viaže priamo k Austrálii – vlajky, nahrávky austrálskej hymny a tak,“ popisuje obsah zákona. „Je tam však aj portrét jej výsosti. A všetko, čo musíte urobiť, aby ste ho dostali, je poslať mail svojmu miestnemu poslancovi.“

Lord to urobil. Prvá odpoveď znela, že miestny poslanec nemá práve dosť obrazov na sklade. O tri týždne však už mal doma obraz s podobizňou kráľovnej aj suveníry s austrálskou tématikou.

„Nemáte pritom nárok len na portrét kráľovnej Alžbety II., nie. Môžete tiež požiadať o portrét jeho kráľovskej výsosti, vojvodu z Edinburghu,“ pokračuje Lord. „Kto by ho však chcel. Nanešťastie, portréty Willa, Kate, Meghan Marklovej alebo niektorého z kráľovniných psov korgi k dispozícii nie sú.“

Desiatky žiadostí za deň

Článok neostal schovaný v zákutiach internetu, ale medzi Austrálčanmi sa začal šíriť. Začali to pociťovať aj zákonodarcovia, na ktorých sa voliči majú podľa zákona obrátiť.

„Môžem povedať, že pred tým, ako článok vyšiel, som dostal nula žiadostí o portrét jej výsosti kráľovnej Alžbety,“ povedal pre ABC labouristický poslanec Tim Watts. „V posledných 24 hodinách som ich dostal asi 50 a myslím, že tak 99 percent z nich bolo myslených ako vtip.“

S podobnými skúsenosťami sa na twitteri pochválili aj ďalší austrálski poslanci. Niektorí sa sťažujú, že to zvyšuje náklady na prevádzku poslaneckej kancelárie a vybavovanie žiadostí zaberá príliš veľa času.

Watts priznáva, že bežne poskytoval voličom austrálske vlajky vrátane tých, ktoré mali symboly aborigénov. Žiadosti dostával najmä vtedy, keď niekto išiel reprezentovať krajinu.

Dodáva, že ľudia, ktorí požiadali o portrét kráľovnej, k nemu dostanú aj brožúrky austrálskeho republikánskeho hnutia, ku ktorému sa Watts sám hlási.

Kanaďania bez kráľovnej

Austrália je síce nezávislým štátom, no oficiálne je jej hlavou naďalej britská kráľovná. V roku 1999 sa v krajine konalo referendom o tom, že by sa toto pravidlo z koloniálnych čias zrušilo, no občania to vtedy 55 percentami hlasov odmietli.

Alžbeta II. je hlavou štátu aj v Kanade, no tam občania nárok na bezplatný portrét nemajú. Ak ho chcú, musia si ho stiahnuť a vytlačiť na vlastné náklady.