Trump chystá vesmírne sily, ale najprv treba vybrať logo

Zložka by mohla vzniknúť už o dva roky.

12. aug 2018 o 18:46 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Aký zmysel bude mať nová zložka amerických ozbrojených síl? Koľko to bude stáť a nebudú sa dostávať do konfliktu s ostatnými zložkami? Nebude to v rozpore s medzinárodnými dohodami? A potrebujú vôbec Spojené štáty akúsi vesmírnu armádu?

Tieto otázky sa pri oznámení zámeru amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvoriť osobitne vesmírne sily dostali do úzadia. Jeho kampaň za znovuzvolenie v roku 2020 namiesto analýz prezidentovým priaznivcom prezidenta ponúkla možnosť vybrať zo šiestich možností logo novej zložky.

Návrhy nového loga. (zdroj: TRUMP 2020)

Na jednom z nich je dokonca odvážny nápis Mars čaká. „Pekné, ale… vesmírne sily nebudú mať doslova nič spoločné s Marsom. Ibaže by sme išli do vojny s Marťanmi, vtedy by to dávalo zmysel,“ pripomenula na twitteri vedecká redaktorka serveru Mashable Miriam Kramerová.

S myšlienkou vytvoriť osobitnú zložku amerických ozbrojených síl pre boj vo vesmíre prišiel Trump prvýkrát v júni, podrobnejšie o nej hovoril vo štvrtok jeho viceprezident Mike Pence.

Šiesta zložka ozbrojených síl

Už v roku 2020, teda v roku, v ktorom bude Trump zrejme bojovať o znovuzvolenie, by do štruktúry amerických ozbrojených síl mohla pribudnúť šiesta zložka. Vesmírne sily by tak boli rovnocenné pozemnej armáde, námorníctvu, námornej pechote, pobrežnej stráži a letectvu, ktoré pribudlo naposledy, v roku 1947.

Na reorganizácii sa už začína pracovať v rámci ministerstva obrany, posledné slovo pri vytvorení novej zložky bude mať Kongres.

„Naši nepriatelia sa snažia dostať do vesmíru nové zbrane,“ povedal Pence. Čína už ukázala, že vie strelou zničiť vlastný satelit na obežnej dráhe, Rusko zas vytvorilo osobitnú zložku armády pre boj vo vesmíre.

Čína a Rusko podľa Pencea vyrábajú strely, lasery a ďalšie technológie, ktorými by boli schopné zostreliť americké satelity. Zároveň sa predpokladá, že ak by sa mocnosti dostali do vojenského konfliktu, vojenské satelity by sa považovali za legitímne ciele, keďže pomáhajú armádam na bojisku.