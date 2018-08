Zomrel český architekt Hubička, stál pri zrode Nuselského mosta

Stanislav Hubička navrhol aj budovu Medzinárodného zväzu študentstva v Prahe.

9. aug 2018 o 16:27 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



PRAHA. Vo veku 88 rokov zomrel český architekt Stanislav Hubička, jeden z autorov Nuselského mosta v Prahe a stanice metra Vyšehrad.

Navrhol tiež budovu Medzinárodného zväzu študentstva v Prahe.

V roku 2011 dostal v rámci ceny Grand Prix architektov Cenu za celoživotné dielo.

Hubička je spolu s Vojtěchom Michálkom a Svatoplukom Kobrom autorom Nuselského mosta, jednej z kľúčových dopravných stavieb v Prahe, ktorú denne využijú státisíce ľudí, uvádza webový portál Českej televízie (ČT).

Spojil Pankrác a Karlov

Výstavba sa začala v roku 1965. Most slávnostne otvoril vtedajší generálny tajomník ÚV KSČ a neskorší prezident ČSSR Gustáv Husák 22. februára 1973, vtedy ešte pod názvom Most Klementa Gottwalda (meno stavba niesla až do roku 1990).

Pre stavbu bolo zbúraných 17 domov, robotníci použili 20-tisíc kubických metrov betónu.

Celkové náklady dosiahli 153 miliónov korún, architekti však dostali za projekt odmenu len 6000 korún.

Most spojil štvrte Pankrác a Karlov, ale predovšetkým zaistil rýchle a dostatočne kapacitné prepojenia juhu metropoly s jej centrom.

V hornej časti mosta jazdia autá, vnútri vedie dvojkoľajná trať metra sprevádzkovaná v máji 1974.

Nuselský most

Stavba je dlhá 485 metrov a široká 26 metrov, v najvyššom bode nad údolím je jej výška 42,5 metra. Je jednou z najväčších stavieb z predpätého betónu v Českej republike.

Most okrem dopravy začal slúžiť aj ako vyhľadávané miesto samovrahov. Zábradlie sa preto postupne zvyšovalo zo 120 centimetrov na takmer tri metre.

V roku 2007 bolo doplnené nadstavbou z hladkého plechu, ktorého neprekonateľnosť testovali aj horolezci a ktorý vlnu samovrážd zastavil.

Podľa odhadov skončili život skokom z mosta najmenej tri stovky ľudí.