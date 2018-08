Amsterdam je obeťou vlastného úspechu. Láka priveľa ľudí

Do mesta príde ročne 18 miliónov turistov.

9. aug 2018 o 0:09 Matúš Krčmárik

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Bert Nap je na turistov zvyknutý. Pravidelne mu v noci ovracajú jeho kvety v črepníkoch, ktoré má pred domom, vymočia sa mu do schránky alebo mu spievajú pod oknami. Falošne, ale o to hlasnejšie.

Raz to nevydržal a po skupinke opitých mladých Britov prezlečených za Elvisa Presleyho vyštartoval. „Prečo sa takto nesprávate aj vo vašom meste?“ spýtal sa ich podľa webu NPR.

Jeden z opitých Elvisov mu odpovedal: „Amsterdam predáva drogy a prostitúcia. My si kupujeme vaše ulice, platíme za to. Ak vám to prekáža, odsťahujte sa.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nap sa odsťahovať nechce. V amsterdamskej časti De Wallen, ktorá je známa ako Red Light District plný nočného života, žije štyridsať rokov. S manželkou tam vychoval dcéru, ktorá sa po ceste do školy bežne zdravila s prostitútkami. Boli to jej susedky.

„Toto bola niekedy normálna štvrť. Teraz nás turisti vytlačili, zmenilo sa to tu na miesto, kde turisti stretávajú len ďalších turistov,“ hovorí smutne.

Obeť vlastného úspechu

Holandská metropola je obeťou vlastného úspechu pri snahe nalákať čo najviac turistov. Amsterdam predával predstavu pokojných prechádzok pri kanáloch až do takej miery, že pokojná prechádzka je v centre mesta väčšinou nemožná. Všade sú turisti.

Prečítajte si tiež: Holandsko sa mení na narkoštát. Polícia nezvláda boj s kartelmi

Natoľko predával svoju otvorenosť, že teraz je považovaný za ideálne mesto na celonočné párty s legálnou prostitúciou a mäkkými drogami.

A do 800-tisícového mesta ročne chodí asi osemnásť miliónov turistov, za desaťročie ide o 60-percentný nárast a ten by mal ešte pokračovať. V najrušnejšie noci je v baroch centra mesta aj tristotisíc turistov naraz.