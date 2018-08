V Rusku sa po 25 rokoch chystá referendum o odchode do dôchodku

Poslednýkrát sa referendum v Rusku konalo v roku 1993, týkalo sa Jeľcina.

8. aug 2018 o 15:54 TASR

MOSKVA. Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu odobrila návrhy znenia otázok pre referendum o dôchodkovej reforme, ktorá počíta so zvýšením veku pre odchod do dôchodku - v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov.

Mal by to byť postupný proces v rámci nasledujúcich 15 rokov.

Registrácia podporných skupín a zbieranie hlasov

Návrhy znenia otázok predložili Ústrednej volebnej komisii traja iniciátori plebiscitu: kandidát na primátora Moskvy Iľja Sviridov, predsedníčka Všeruského zväzu spoločenských organizácií pracujúcich s mnohodetnými rodinami Marina Semionovová a skupina poslancov Komunistickej strany Ruskej federácie z Altajského kraja.

Predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová na tlačovej konferencii v Moskve informovala, že títo iniciátori referenda musia teraz zaregistrovať svoje podporné skupiny v 42 regiónoch krajiny.

Potom Ústredná volebná komisia zaregistruje federálnu iniciatívu pre vykonanie referenda a následne každý z iniciátorov bude musieť zozbierať po dva milióny podpisov na podporu plebiscitu, ktorý bude vypísaný až po splnení všetkých stanovených podmienok.

Pamfilovová pred novinármi uviedla, že občania Ruska majú ústavné právo vyjadriť svoj postoj a názor na to, akú podobu by mal mať dôchodkový systém v krajine.

Referendum o Jeľcinovi pre 25 rokmi

Poslednýkrát sa referendum v Rusku konalo v roku 1993. Týkalo sa dôvery občanov vo vtedajšieho prezidenta Borisa Jeľcina, ekonomickej politiky vlády, ako aj ich názoru na vypísanie predčasných volieb prezidenta a poslancov federálneho parlamentu.

Vládny návrh dôchodkovej reformy vyvolal v Rusku pobúrenie, a to najmä u mužov. Podľa štatistických údajov Svetovej banky spred dvoch rokov sa totiž 43 percent ruských mužov nedožije veku 65 rokov.

Ruský premiér Dmitrij Medvedev navyše oznámil zmeny zamýšľané vládou v deň, keď ruský národný tím hral otvárací zápas majstrovstiev sveta vo futbale, v ktorom porazil Saudskú Arábiu 5:0.

V súvislosti s tým sa v Rusku objavili špekulácie, že si oznámenie dôchodkovej reformy načasoval takto zámerne, aby vďaka futbalovému zápasu od neho odpútal pozornosť.