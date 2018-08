OSN varuje pred humanitárnou krízou pri útoku v sýrskej provincii Idlib

Ovládnutie Idlibu je pre Asada prioritou, zasiahne státisíce obyvateľov.

8. aug 2018 o 14:29 TASR

ŽENEVA. Očakávaná ofenzíva sýrskych vládnych síl proti povstalcom v provincii Idlib by mohla mať za následok, že presídlencami sa stane viac než 700 000 ľudí z tohto regiónu.

Vo svojej najnovšej správe na to v stredu upozornila skupina humanitárnych a zdravotníckych organizácií vedených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Presídlenci budú potrebovať pomoc

V správe sa píše, že v dohľadnom čase sa na severozápade Sýrie očakáva nárast násilia, ktorého výsledkom bude presídlenie od 250 000 do 700 000 ľudí v Idlibe a v susedných regiónoch.

Autori správy upozorňujú, že z toho vyplýva aj navýšenie nevyhnutnej humanitárnej pomoci pre ohrozených ľudí, najmä neodkladnej lekárskej pomoci.

Západné médiá pripomínajú, že v minulosti velenie vládnych síl viackrát uzavrelo s ozbrojenou opozíciou dohody, ktoré počítali s prevozom povstalcov a ich rodín práve do provincie Idlib.

Takto sa počet ľudí žijúcich v tomto regióne zvýšil na dvojnásobok - na 2,5 milióna ľudí.

Posledných asi 10 000 takýchto presídlencov prišlo nedávno do Idlibu a na sever provincie Aleppo z miest na juhu Sýrie.

Títo ľudia boli medzi vyše 180.000 osobami, ktoré svoje domovy na juhu Sýrie opustili v čase od polovice júna do konca júla, a to v dôsledku bojov, ale aj spomínaných dohôd medzi vládou a povstalcami, uvádza sa v najnovšej správe vpracovanej pod vedením WHO.

Ovládnutie Idlibu je pre Asada prioritou

OSN vo svojich vyhláseniach opakovane upozorňuje na riziká, ktoré pre miestne obyvateľstvo predstavuje útok na Idlib.

Sýrsky prezident Bašár Asad však v nedávnom rozhovore pre ruské médiá označil ovládnutie provincie Idlib za prioritu vládnych ozbrojených síl.

Humanitárny koordinátor OSN pre Sýriu Panos Mumtzis v júni v súvislosti s plánmi sýrskeho vojenského velenia varoval, že ak by sa z provincie Idlib, ktorá hraničí s Tureckom, vydali kvôli bojom na útek približne dva milióny ľudí, nemali by už v rámci Sýrie kam ísť.

Vyslovil preto obavu, že rastúce vojenské napätie a strety v provincii Idlib "môžu situáciu ešte viac skomplikovať" a mohlo by dôjsť k ešte väčším ukrutnostiam, než sú tie, ktoré sa už počas siedmich rokov občianskej vojny v Sýrii odohrali.