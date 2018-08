Vývoz našej ropy sa nedá zastaviť, odkázal Irán Trumpovi

Je nemožné, aby Irán nevyvážal ropu a ostatní áno, upozornil minister Zaríf.

8. aug 2018 o 12:23 (aktualizované 8. aug 2018 o 12:59) TASR

BEJRÚT. Plán Spojených štátov zredukovať export ropy z Iránu na nulu nebude úspešný, povedal v stredu pre iránske médiá minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.

Informuje o tom agentúra Reuters.

Nemožný plán

Americkí predstavitelia počas uplynulých týždňov uviedli, že majú v pláne vyvíjať nátlak na ostatné krajiny, aby prestali nakupovať iránsku ropu v rámci úsilia prinútiť Teherán pozastaviť jeho jadrové a raketové programy, ako aj jeho zasahovanie do konfliktov v Sýrii a Iraku.

"Ak sa chcú Američania pridŕžať tohto zjednodušujúceho a nemožného plánu, mali by si byť vedomí aj jeho dôsledkov," povedal Zaríf pre iránsku tlač.

"Nemôžu si myslieť, že Irán nebude vyvážať ropu a ostatní budú," dodal.

Irán má pod kontrolou významnú ropnú trasu

Iránsky prezident Hasan Rúhání minulý mesiac naznačil, že Teherán by mohol uzavrieť strategický Hormuzský prieliv - významnú ropnú trasu - v prípade, že sa USA pokúsia zastaviť export iránskej ropy.

Americký prezident Donald Trump na to odpovedal, že ak bude Teherán pokračovať v hrozbách adresovaných Spojeným štátom, mohlo by to mať preň závažné dôsledky.

"Američania zriadili protiiránsku veliteľskú centrálu," podotkol šéf iránskej diplomacie.

"Nemôžeme sa nechať vtiahnuť do konfrontácie s Amerikou tak, že padneme do tejto pasce a budeme hrať na bojovom poli," uzavrel Zaríf.

Trump minulý mesiac navrhol stretnutie s iránskymi predstaviteľmi, píše Reuters.

Zaríf uviedol, že ako sprostredkovatelia v rokovaniach s USA vystupovali v minulosti Omán a Švajčiarsko - v súčasnosti však ani priame, ani nepriame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom neexistujú.

Odvolaný minister práce

Poslanci iránskeho parlamentu hlasovali v stredu za odvolanie ministra práce Alího Rabíího.

Informovala o tom agentúra AP.

Za odvolanie Rabíího, ktorému kritici vyčítajú nekompetentnosť a za vinu mu kladú súčasné hospodárske problémy krajiny, hlasovalo 129 z 243 zákonodarcov.

Rabíího spojenci však tvrdia, že za ekonomickú krízu, ktorou krajina aj v dôsledku amerických sankcií prechádza, minister nemôže.

V marci sa im ešte pokus o jeho odvolanie zo strany zástancov tvrdej línie podarilo odvrátiť.

Jednou z príčin ekonomických ťažkostí islamskej republiky je aj skutočnosť, že Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody, ktorú s Teheránom v roku 2015 uzavrelo šesť svetových mocností.