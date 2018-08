Všade samé balóny, Kapadócia láka výhľadmi

Výlety teplovzdušnými balónmi absolvujú tisíce turistov.

8. aug 2018 o 8:30 tasr, sme.sk

Prírodné skalné útvary, vulkanické komíny, jaskynné kostolíky, hotely vtesané do skál, to všetko láka turistov do tureckej Kapadócie. Najkrajší pohľad na túto oblasť je však z vtáčej perspektívy.

A tak tu každé ráno vzlietajú stovky teplovzdušných balónov s turistami, ktorí si môžu vychutnať pohľad na tento unikátny región.

Kapadócia právom patrí k najobľúbenejším destináciám, čo sa týka letov balónom. Prehliadky podporujú miestny cestovný ruch a prinášajú nemalé zisky.

Iba v júni tu vzlietlo balónom viac ako 52-tisíc turistov. Dopyt je taký veľký, že nie všetkým sa podarí tento zážitok absolvovať. Vy si ho môžete vychutnať aspoň na fotografiách.