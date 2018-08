Nemeckú podporovateľku džihádu odsúdili v Iraku na doživotie

Nadia K. odišla z Nemecka pred štyrmi rokmi a pripojila sa k Islamskému štátu.

6. aug 2018 o 18:00 TASR

BAGDAD. Nemeckú islamistku Nadiu K. odsúdili v pondelok v Iraku spoločne s istým Francúzom na doživotný trest väzenia, čo v tejto krajine zodpovedá 20 rokom za mrežami, v prípade dobrého správania 15-ročnému trestu.

Proti verdiktu sa možno ešte odvolať.

Dvadsaťdvaročná Nadia K., dcéra Lamiu K., muža marockého pôvodu z Mannheimu, ktorého už skôr odsúdili na doživotný trest, opustila podľa irackých justičných zdrojov spolkovú republiku v roku 2014, aby odišla najskôr do Sýrie a následne do Iraku s cieľom pripojiť sa k džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Odsúdenú vlani zadržali príslušníci irackých bezpečnostných zložiek pri oslobodzovaní častí krajiny spod vlády IS.

V irackých väzniciach sú popri Nadii K., ktorá je matkou jedného dieťaťa, ako aj jej matky ešte ďalšie dve niekdajšie manželky bojovníkov z IS z Nemecka, okrem iného Linda W., ktorú už odsúdili na šesť rokov väzenia.