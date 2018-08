V Afganistane zomreli pri útoku traja českí vojaci NATO

Pri útoku utrpeli zranenia aj jeden americký a dvaja afganskí vojaci.

5. aug 2018 o 12:27 (aktualizované 5. aug 2018 o 12:33) ČTK

KÁBUL. Trojica českých vojakov bola práve na pochôdzke, keď sa pri nich odpálil samovražedný útočník Talibanu. Česká armáda potvrdila, že zomrel 36-ročný M. M., 25-ročný desiatnik P. Š. a 28-ročný desiatnik K. B.

Česko od roku 1990 stratilo vo vojenských misiách 28 ľudí.

Nedeľňajší útok sa odohral v severoafganskej provincii Parván, neďaleko hlavného mesta provincie Čárikár. K zodpovednosti sa prihlásilo militantné hnutie Taliban, ktoré bojuje o moc nad krajinou s afganskou armádou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Správa o úmrtí vojakov je vždy tá najhoršia, veľmi ma to zasiahlo," povedal podľa webu Idnes.cz náčelník generálneho štábu českej armády Aleš Oplata. "V mojich očiach sú to hrdinovia, ktorí sa za hranicami Českej republiky podieľali na boj proti terorizmu. Celá krajina by mala byť na nich hrdá."

Traja Česi

Prečítajte si tiež: Islamský štát je príliš brutálny, sťažuje sa po al-Káide aj Taliban

Vojaci boli súčasťou misie NATO Rozhodná podpora (Resolute Support) pod americkým velením.

Ide o nebojovú misiu, vojaci NATO v Afganistane už nevedú boje, pomáhajú len afganskej armáde. Bojové jednotky spojenci z krajiny stiahli v roku 2014.

Armáda už informovala rodiny vojakov, k dispozícii sú im vojenskí psychológovia a vojenskí kapláni.

Traja zranení

"Tragická smrť troch našich vojakov ma veľmi zasiahla. Všetkým rodinám a blízkym chcem vyjadriť svoju hlbokú sústrasť," uviedol minister obrany Ľubomír Metnar. Počet zabitých českých vojakov v Afganistane sa tak podľa agentúry ČTK navýšil na trinásť.

Pri útoku utrpeli zranenia aj jeden americký a dvaja afganskí vojaci, dodala Aliancia.