V Bulharsku sa utopili dvaja českí turisti

Do Bulharska Česi vycestovali za individuálnou turistikou.

5. aug 2018 o 12:21 SITA

PRAHA. Dvaja Česi sa utopili v posledných dňoch v Bulharsku, jeden vo štvrtok večer, druhý v piatok. Portálu Novinky.cz to potvrdila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Michaela Lagronová. "Sú to dve úmrtia nezávislé na sebe," povedala hovorkyňa.



"Jeden občan, ročník 1973, z Ostravy, sa utopil 2. augusta vo večerných hodinách pri Lozenci južne od Burgasu," uviedla hovorkyňa s tým, že v Bulharsku nebol s cestovnou kanceláriou. "V Bulharsku bol s rodinou, ktorá bola svedkom udalosti. Miestna polícia príbuzných vypočula. Prípad uzavrie ako utopenie bez cudzieho zavinenia. " Česká televízia s odvolaním sa na miestne médiá uviedla, že sa kúpal v rozbúrenom mori.



"Druhý prípad sa stal v piatok," dodala Lagronová. "Informovala nás o ňom česká polícia, ktorá má základňu v Primorsku pri Burgase." Tá prípad vyšetrovala. "Obeťou je tiež muž, ročník 1955 zo Zlína. Utopil sa v Kitene. Bola pri tom jeho nevlastná dcéra a jeho kamarát," spresnila hovorkyňa. Aj tento muž cestoval do Bulharska za individuálnou turistikou.