Američan doplával do Ruska z Aljašky na gumovom člne

Na základe nezákonného prekročenia hranice ho vzali do väzby.

3. aug 2018 o 15:40 TASR

MOSKVA. Na ruskom Ďalekom východe zadržali Američana, ktorý sa tam dostal na gumovom člne z Aljašky, informovala v piatok agentúra TASS.

Pohraničníci objavili muža na mori 1. augusta, a to neďaleko dediny Lorino v Čukotskom autonómnom okruhu. Bol vyčerpaný, prepravili ho breh a na základe nezákonného prekročenia hranice vzali do väzby. Najprv ho previezli do dediny Lavrentia, potom do mesta Anadyr, ktoré je administratívnym centrom Čukotského autonómneho okruhu.

Niektoré médiá tvrdili, že Američan požiadal v Rusku o politický azyl. Podľa zdrojov agentúry TASS o azyl nežiadal.

Generálny konzulát USA v ruskom meste Vladivostok, ktoré je administratívnym centrom ďalekovýchodného Prímorského kraja, informoval, že prípadom sa zaoberá. "Vieme o tejto situácii, spolupracujeme s miestnymi úradmi a poskytujeme občanovi USA konzulárne služby," uviedla diplomatická misia.