Do pásma Gazy pricestovali lídri Hamasu, budú rokovať o prímerí s Izraelom

Prišiel aj zakladateľ ozbrojeného krídla Hamasu Sálih Árúrí, po ktorom pátra Izrael.

3. aug 2018 o 14:04 TASR

Ismaíl Haníja (vpravo) šéf politického orgánu Hamasu, si podáva ruku so Sálihom Árúrím.(Zdroj: TASR/AP)

GAZA. Predstavitelia politického orgánu hnutia Hamas, ktoré kontroluje pásmo Gazy, pricestovali do tohto blokovaného územia, aby sa zúčastnili na rozhovoroch o Egyptom sprostredkovanom prímerí s Izraelom, napísala v piatok agentúra AP.

Podľa webstránky palestínskej tlačovej agentúry Safa sú piatkové rokovania na vysokej úrovni prvými, na ktorých sa v Gaze zišli všetci členovia politického orgánu Hamasu, ktorí inak žijú v exile.

Podľa správy, ktorú citovala agentúra AP, delegácia pricestovala z exilu ešte vo štvrtok večer. Do pásma Gazy prišiel aj zakladateľ ozbrojeného krídla Hamasu Sálih Árúrí, po ktorom pátra Izrael.

Nemenovaní predstavitelia Hamasu ďalej uviedli, že členovia delegácie dostali záruky, že na nich Izrael nezaútočí. Podľa nich nastal aj posun, ktorý by viedol k prímeriu, a to by zasa mohlo otvoriť cestu Organizáciou Spojených národov riadenej obnove Gazy.

Ako doplnila AP, izraelský premiér Benjamin Netanjahu v týchto dňoch zrušil plánovanú cestu do Južnej Ameriky a na nedeľu zvolal mimoriadne zasadnutie vlády k najnovšiemu vývoju v Gaze.