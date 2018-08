Chrániť život, ale nie pred popravou. Pápež obnažil americký paradox

Americkí katolíci trest smrti podporujú.

3. aug 2018 o 14:18 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď v roku 2015 rečnil pápež František v americkom Kongrese o tom, že „ľudský život si zaslúži ochranu v každej fáze svojho vývoja", zákonodarcovia mu začali tlieskať postojačky.

Liberálny pápež potešil najmä konzervatívnych odporcov umelého prerušenia tehotenstva.

Keď však k tomu doplnil, že „toto presvedčenie musí viesť k ukončeniu trestu smrti", reakcia bola oveľa rozpačitejšia.

„Ľudia zrazu nevstávali a netlieskali," hovorí pre CNN John Carr z Georgetownskej univerzity, ktorý bol v tom čase v miestnosti.

Práve tento paradox medzi americkými katolíkmi, z ktorých 54 percent podporuje trest smrti, bude v najbližšom čase ešte vypuklejší. Katolíkov je v Spojených štátoch 22 percent.

Nemenná Biblia, meniace sa pravidlá

Neprípustnosť trestu smrti totiž František vo štvrtok vložil priamo do katolíckeho katechizmu, riadiť by sa tým teda mali všetci katolíci, ktorých je vo svete 1,2 miliardy.

„Katolícka cirkev môže svoju vieru zakladať na nemennej Biblii, ale to ju nezastaví v tom, aby aktualizovala svoje najdôležitejšie učenia," okomentoval zmenu korešpondent BBC z Ríma James Reynolds.

Pripomína, že na začiatku druhého tisícročia pápeži vyzývali na križiacke výpravy a na boj proti nevercom, pričom na moslimské obete veľmi ohľad nebrali.

V modernej ére sú už však pápeži vyslancami mieru.

Napriek tomu v roku 1952 pápež Pius XII. hovoril, že trest smrti nie je porušením všeobecného práva na život.

Pripúšťal ho aj Ján Pavol II., no len v prípade, že je to jediná možnosť ako ochrániť spoločnosť, čo je povinnosťou štátu.

Jeho nástupca Benedikt XVI. v roku 2011 už napísal, že "lídri by mali urobiť všetko preto, aby tresty smrti odstránili". Až František však jasne povedal, že trest smrti je neprípustný.

Kľúčová je dôstojnosť

"Kľúčová v tejto otázke je ľudská dôstojnosť," vysvetľuje pre CNN hovorca Vatikánu Greg Burke.

"Pápež hovorí, že bez ohľadu na to, akého hrozného činu sa niekto dopustil, nikdy nestráca svoju ľudskú dôstojnosť."

"Pápež František viackrát povedal, že osobne považuje trest smrti za neprijateľný," cituje americká spravodajská televízia Johna Travisa, bývalého šéfa rímskej pobočky Catholic News Service.

"Teraz to však vložil do katolíckej vierouky. Pre politikov bude oveľa ťažšie to odmietnuť ako pápežov osobný názor."