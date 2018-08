Rusko prijme tisícky robotníkov z KĽDR, môže tým porušiť sankcie

Tohto roku vydali v Rusku pre obyvateľov KĽDR najmenej 700 pracovných povolení.

3. aug 2018 o 9:36 TASR

MOSKVA. Rusko na svoje územie prijme ďalších 10-tisíc robotníkov zo Severnej Kórey a udelí im nové pracovné povolenia, čím môže dôjsť k potenciálnemu porušeniu sankcií OSN voči Pchjongjangu.

Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na denník The Wall Street Journal.

Od vlaňajšieho septembra sa v Rusku zaregistrovalo už vyše 10-tisíc severokórejských pracovníkov, vyplýva zo záznamov ruského ministerstva vnútra.

Tohto roku vydali v Rusku pre obyvateľov KĽDR najmenej 700 pracovných povolení. Činitelia OSN skúmajú možné porušenie, ktoré však pripúšťajú obmedzené výnimky.

Sankcie OSN sú zamerané na zníženie peňažných tokov do KĽDR a na vyvinutie tlaku na Pchjongjang, aby sa vzdal svojho programu vývoja nukleárnych zbraní.

"Rusko tvrdí, že chce lepšie vzťahy s USA, takže Moskva by to mala dokázať spoluprácou s nami. Severokórejskí robotníci posielajú do KĽDR odhadom 150-300 miliónov dolárov ročne. Rusko by malo okamžite a v plnej miere implementovať všetky sankcie OSN, ku ktorým sa zaviazalo," uviedol americký rezort diplomacie.

Zákaz práce je súčasťou širších sankčných opatrení, ktoré majú zastaviť nezanedbateľný prílev peňazí pre režim severokórejského vodcu Kim Čong-una. Väčšina peňazí, ktoré Severokórejčania zarobia v zahraničí, totiž končí v rukách vlády, zatiaľ čo obyvateľstvo čelí zlým životným podmienkam, uvádza The Wall Street Journal.