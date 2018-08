Šéf tajných Coats: Rusko sa naďalej snaží oslabiť a rozdeliť USA

Rusko nie je jediným štátom, ktorý má záujem ovplyvniť domáce dianie v USA.

3. aug 2018 o 1:05 TASR

WASHINGTON. Predstavitelia bezpečnostných služieb USA upozorňujú na pretrvávajúce snahy Ruska o zasahovanie do amerického politického systému i do volieb, ktoré sa v krajine budú konať v rokoch 2018 a 2020.

Riaditeľ Národnej spravodajskej služby Dan Coats vo štvrtok pred novinármi v Bielom dome vyhlásil, že "naďalej vidíme všadeprítomnú kampaň (v podobe) vysielania správ z Ruska (zameranú) na oslabenie a rozdelenie Spojených štátov".

Spresnil, že tieto snahy nie sú také "robustné" ako v súvislosti s voľbami v USA v roku 2016 a "nezdá sa", že by sa sústreďovali len na jednu politickú stranu.

Jednotlivci alebo Kremeľ? Obaja

Prečítajte si tiež: Facebook odhalil snahy o ovplyvňovanie volieb v USA

Na otázku, či z pokusov o zasahovanie do volieb v USA obviňuje jednotlivcov v Rusku alebo samotný Kremeľ, Coats podľa spravodajskej stanice BBC odpovedal: "Oboch". Uviedol, že hackeri sa snažia získať informácie od kandidátov a vládnych úradníkov a ovplyvňovať voličov prostredníctvom sociálnych sietí.

Dodal súčasne, že Rusko nie je jediným štátom, ktorý má záujem ovplyvniť domáce dianie v USA. "Vieme, že existujú ďalšie (štáty), ktoré majú schopnosti ovplyvňovať (voľby) a uvažujú o tom," vyhlásil Coats pred novinármi. Nespresnil, ktorých krajín sa toto podozrenie týka.

Na brífingu v Bielom dome, na ktorom sa zúčastnili aj šéfovia ďalších bezpečnostných služieb USA, však Coats vyhlásil, že "budeme naďalej sledovať tieto snahy a upozorňovať na ne", a to najmä v súvislosti s voľbami do Kongresu, ktoré sa uskutočnia v novembri tohto roku.

Uviedol tiež, že americký prezident Donald Trump tajným službám nariadil, aby sa ich prioritou stalo prekaziť akýkoľvek pokus o ovplyvnenie amerických volieb.

Demokracia na muške

Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová na brífingu v súvislosti s ohrozením Spojených štátov konštatovala, že "majú na muške našu demokraciu". Pripomenula, že slobodné a spravodlivé voľby sú "základom našej demokracie a je jasné, že sa stali terčom našich protivníkov".

Tlačová konferencia v Bielom dome sa konala pred začínajúcou sa volebnou kampaňou pred jesennými voľbami do Kongresu. Výsledok týchto volieb je nejasný.

Podozrenie zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA, ktoré vyhral Trump, je v Spojených štátoch stále predmetom vyšetrovania.

Trump po nedávnej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyjadril presvedčenie, že Rusko do amerických volieb nezasahovalo - ako to povedal aj Putin. Neskôr však Trump na margo tohto svojho výroku vyhlásil, že sa preriekol. Následne zopakoval svoje varovanie pred zasahovaním Ruska do volieb v USA.