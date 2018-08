Spielberg bude robiť s Clintonovou na seriáli o volebnom práve žien

Seriál bude adaptáciou kritikmi ocenenej knihy od Elaine Weissovej.

2. aug 2018 o 10:13 TASR

LOS ANGELES. Bývalá americká politička Hillary Clintonová a režisér Steven Spielberg spojili svoje sily na prípravu televízneho seriálu.

Seriál bude adaptáciou kritikou ocenenej knihy od Elaine Weissovej s názvom The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote.

Podľa týždenníka The Hollywood Reporter exministerka zahraničných vecí USA bude výkonnou producentkou pripravovanej série.

Zapojí sa aj Spielberg

Seriál vznikne v spolupráci so Spielbergovou spoločnosťou Amblin Entertainment, informoval vo štvrtok denník The Guardian.

Weissovej kniha, ktorá bola vydaná v marci, rozpráva o boji za ratifikáciu 19. dodatku americkej ústavy, bratovražedných nezhodách ohľadom toho, ako si zabezpečiť hlasy, a rasizme, ktorý ovplyvnil ženské hnutie za volebné práva.

Seriál sa bude volať The Woman's Hour a bude sprostredkovaný prostredníctvom prémiových káblových staníc a streamovacích služieb.

Scenárista známy nie je

Hoci meno scenáristu ešte nie je známe, predpokladá sa, že Clintonová sa bude podieľať na výberovom procese.

"Základom demokracie je volebná urna, a nezabudnuteľná kniha od Elaine Weissovej rozpráva príbeh o líderkách, ktoré na pozadí mocnej ekonomickej, rasovej a politickej opozície bojovali za volebné práva Američaniek, a uspeli," povedala Clintonová.

Spielbergovým ostatným filmom je akčná dobrodružná snímka Ready Player One a jeho ďalším počinom na striebornom plátne bude nové spracovanie muzikálu West Side Story.