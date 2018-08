Zastavte vyšetrovanie zasahovania do volieb, vyzval Trump ministra spravodlivosti

Trump sa zastal bývalého šéfa svojej kampane Manaforta.

1. aug 2018

WASHINGTON/ALEXANDRIA. Americký prezident Donald Trump v stredu počas búrlivej spŕšky príspevkov na Twitteri vyzval amerického ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa, aby zastavil vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do americkej prezidentskej kampane, ktorú vedie tím špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera.

Zároveň sa zastal bývalého šéfa svojej kampane Paula Manaforta, ktorého v utorok postavili pred súd v súvislosti s obvineniami vznesenými Muellerovým tímom.

Od Manaforta sa dištancoval

Trump sa pritom doteraz snažil od Manaforta skôr dištancovať a vyhlasoval, že bol šéfom jeho kampane len krátko a nebol pre jeho tím až tak dôležitý.



Minister spravodlivosti Sessions "by mal zastaviť tento zmanipulovaný hon na čarodejnice hneď teraz, skôr, ako ešte viac ublíži tejto krajine", napísal v stredu Trump, pričom pod "zmanipulovaným honom na čarodejnice" mal tradične na mysli vyšetrovanie ruského vplyvu na prezidentské voľby v roku 2016, v ktorých zvíťazil.



Ako píše agentúra Associated Press (AP), Sessions pritom ani nemá právomoc zastaviť vyšetrovanie vedené Muellerovým tímom.

Pred vyše rokom sa totiž rozhodol sám od sbe vzdať právomocí súvisiacich s prácou tohto tímu, ktorý odvtedy spadá pod námestníka ministra spravodlivosti Roda Rosensteina. Sessions vtedy argumentoval, že nechce mať nič spoločné s vyšetrovaním údajného vzťahu Ruska so súčasnou americkou administratívou, ktorej je sám súčasťou.

Po tomto Sessionsovom rozhodnutí výrazne ochladol aj jeho vzťah s Trumpom, pripomína AP.

Obvinený aj zo sprisahania proti USA

Čo sa týka Manaforta, Trump v stredu jeho vyšetrovanie prirovnával s procesom s Al Caponem, jedným z najznámejších mafiánov prvej polovice minulého storočia.

"Ku komu z nich sa správali horšie," pýtal sa sugestívne Trump v jednom zo svojich stredajších tweetov.



Manafort je obvinený okrem iného zo sprisahania proti USA, poskytovania falošných výpovedí, prania špinavých peňazí a ďalších ekonomických zločinov, ako aj z toho, že sa nezaregistroval ako zahraničný agent. Manafortovi teoreticky hrozí až 80 rokov odňatia slobody.



Biely dom aj Trump osobne popierajú, že by so záležitosťami, ktorých sa obvinenia týkajú, mali niečo spoločné a tvrdia, že ak sa Manafort niečoho dopustil, bolo to predtým, ako začal pracovať pre Trumpa.

Tieto tvrdenia Bieleho domu však americké médiá neskôr na základe zverejnených obvinení vyvrátili. V obvineniach sa napríklad uvádza, že pranie špinavých peňazí sa dialo "prinajmejšom do roku 2016" a spiknutie proti USA údajne trvalo až do roku 2017.