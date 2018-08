Kosovský prezident pripustil možnosť úpravy hraníc so Srbskom

Srbský prezident navrhol uzavretie demarkačnej dohody s Kosovom.

1. aug 2018 o 20:38 TASR

PRIŠTINA. Kosovský prezident Hashim Thaci v stredu pripustil možnosť "úpravy hraníc" svojej krajiny so Srbskom.

Zásadne však vylúčil rozdelenie Kosova podľa etnických hraníc, informovala agentúra AP.

Dohoda o vzájomnom uznaní

Podľa Thaciho by sa v rámci takejto úpravy hraníc mohla stať súčasťou Kosova väčšinovo albánsky región v okolí juhosrbského mesta Preševo.

Neuviedol však, či by v takomto prípade došlo k výmene tohto územia za oblasť severnej Mitrovice obývanej prevažne srbským obyvateľstvom.

"Ak by sa dosiahla kosovsko-srbská dohoda o úprave hraníc a definitívna dohoda o vzájomnom uznaní, a ak by išlo o obojstrannú a vyváženú dohodu, ktorá by bola víťazstvom pre obe strany, potom by nikto nebol proti," povedal Thaci v rozhovore pre AP.

Zároveň však označil za "neprijateľné" snahy Srbska o rozdelenie Kosova a vyhlásil, že nemajú šancu na úspech.

Diskusiám o úprave hraníc v rámci Európskou úniou sprostredkovaných srbsko-kosovských rozhovorov sa však Thaci podľa vlastných slov nebráni.

Vysoká miera pôrodnosti

Srbský prezident Aleksandar Vučič minulý týždeň navrhol uzavretie demarkačnej dohody s Kosovom, v rámci ktorej by mohlo dôjsť k vzájomnej výmene území.

Na základe Vučičových návrhov by mohlo Srbsko potenciálne získať územie severného Kosova výmenou za región Preševo.

Vučič varoval, že ak sa dohodu o novom vymedzení hraníc nepodarí uzavrieť, Albánci by sa - vďaka svojej vysokej miere pôrodnosti - mohli v budúcnosti rozšíriť po celom Srbsku.

Proti prípadnej výmene území sa v minulosti vyjadrovali aj kosovskí predstavitelia, ktorí v tejto súvislosti hovorili o poškodení národných záujmov Kosova a albánskeho obyvateľstva.