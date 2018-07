Trumpa zrádzajú vlastní. Priznávajú, že o Rusoch klamal

Prezident vinu odmieta.

31. júl 2018 o 15:39 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď sa v utorok začne proces s Paulom Manafortom, len málokto okrem obvineného a sudcov sa bude skutočne zaujímať o jeho podstatu. Tým je podozrenie, že bývalý šéf volebnej kampane Donalda Trumpa Manafort utajil časť svojich príjmov.

Pri mužovi, ktorý v minulosti radil brutálnym diktátorom obvineným z mučenia a vraždenia vlastných ľudí, však takéto podozrenie neprekvapí.

Proces s Manafortom bude ostro sledovaný pre okolnosti, za akých sa odohráva. Ide o prvý proces, ktorý je výsledkom vyšetrovania osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera zameraného na prepojenie kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa na Rusko.

O Rusku sa pritom v prvých dňoch procesu s Manafortom ani nemusí hovoriť, keďže obvinenie sa týka jeho pôsobenia ako poradcu zvrhnutého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča.

To bolo ešte predtým, ako Manafort od mája do augusta viedol Trumpovu kampaň. No počas jeho šéfovania kampani sa konali stretnutia, ktoré vyvolávajú pochybnosti o tom, či by sa pred súd raz nemal postaviť samotný Trump.

Jedno klamstvo na sedem slov

„Nie je tam žiadna kolúzia,“ napísal cez víkend Trump na twitteri a potom spustil útok, pri ktorom CNN napočítala sedem lží alebo zavádzaní v 47 slovách (jedno klamstvo na sedem slov).

Práve kolúzia (teda utajovaná dohoda na spolupráci) Trumpovej kampane s Ruskom je hlavným terčom Muellerovho vyšetrovania. Keďže vyšetrovateľ nemal obmedzený mandát a v súvislosti s Ruskom preveroval aj Manaforta, na súd posunul jeho nepriznané príjmy, no to nie je pri Muellerovej súčasnej misii to najdôležitejšie.

Trump sa snaží vykresliť Muellerovo vyšetrovanie ako pohon na čarodejnice organizovaný opozičnými demokratmi napriek tomu, že Mueller viedol FBI v čase prezidentovania republikána Georgea W. Busha, sám je republikánom a za osobitného vyšetrovateľa ho pred rokom vymenovalo súčasné vedenie ministerstva spravodlivosti.

Kľúčové svedectvo vo vyšetrovaní môže poskytnúť Michael Cohen, Trumpov bývalý osobný právnik, ktorý za neho zahladzoval rôzne nepríjemnosti. Platil napríklad pornoherečke za to, aby mlčala o mimomanželskom pomere s Trumpom.

Cohen minulý týždeň podľa CNN priznal, že Trump dopredu vedel o plánovanom stretnutí svojho syna Donalda juniora s ruskými predstaviteľmi v júni 2016, na ktorom mu ruská právnička ponúkala kompromitujúci materiál na Trumpovu súperku Hillary Clintonovú.