Filipínsky prezident podpísal zákon o novej moslimskej autonómii

Zákon je naplnením mierovej dohody z roku 2014.

26. júl 2018 o 21:58 TASR

MANILA. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte podpísal vo štvrtok zákon, na základe ktorého má vzniknúť na ostrove Mindanao a priľahlých územiach na juhu krajiny nový moslimský autonómny útvar pod názvom Bangsamoro.

Ten je plánovaný ako náhrada súčasnej autonómnej oblasti, avšak so širšími politickými i ekonomickými právomocami, informovala agentúra DPA.

Duterte oznámil podpísanie príslušného zákona, ktorý v uplynulých mesiacoch schválil filipínsky parlament, počas vystúpenia v meste Zamboanga, ležiacom v inej časti nepokojného ostrova Mindanao.

Na to, aby mohol vzniknúť nový autonómny útvar, je však ešte potrebné schválenie tohto kroku miestnymi obyvateľmi v referende.

Zákon o vzniku autonómnej oblasti Bangsamoro je naplnením mierovej dohody z roku 2014, ktorú uzavreli filipínska vláda a Front islamského oslobodenia Morov (MILF). Ten je najväčšou povstaleckou organizáciou moslimských separatistov na Filipínach.

Predseda MILF Murad Ebrahim uviedol, že členovia tejto organizácie a ďalších zainteresovaných skupín budú viesť pred referendom konzultácie. Vedenie MILF je však podľa neho presvedčené, že nová autonómia, pokiaľ ju podporia občania, donúti pristúpiť na politické urovnanie konfliktu i odštiepenecké skupiny.

Súčasná moslimská autonómna oblasť na Mindanau a priľahlých ostrovčekoch zahŕňa päť provincií. Je však do značnej miery závislá od centrálnej filipínskej vlády, keďže nemá samostatnosť vo finančnej oblasti.

Konflikt na Mindanau si za takmer polstoročie svojho trvania vyžiadal vyše 120-tisíc životov a vyhnal z domovov zhruba dva milióny ľudí. Prezident Duterte, ktorý dlhé roky pôsobil ako primátor na Mindanau, presadzoval urýchlené prijatie zákona o novej autonómii.

Varoval, že by ak sa túto zmenu po rokoch prieťahov nepodarilo rýchlo uzákoniť, prispelo by to k posilneniu pozícií teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a ďalších radikálnych džihádistov na Filipínach. Moslimskí separatisti z MILF, naopak, militantný islamizmus odmietajú a v súčasnosti udržujú s Dutertem dobré vzťahy.